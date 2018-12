Skladba Metall auf Metall je izšla na plošči Trans Europa Express, ki so jo Kraftwerk izdali leta 1977, kot avtor pa je naveden Ralf Hütter. Foto: Discogs "Sama intelektualna lastnina je zaščitena kot temeljna pravica do lastnine," je poudaril generalni pravobranilec Evropskega sodišča (ECJ) Maciej Szpunar in dodal, da je "zato treba vzpostaviti ravnovesje med temi pravicami." Sicer njegovo mnenje ni zavezujoče za sodnike Evropskega sodišča (ECJ), vendar mu pogosto sledijo. Foto: EPA Sorodne novice Hvalnica Stroju: Kraftwerk v Ljubljani Krasni novi računalniški svet ali ko se nekdanji kraftwerkovec ozre v preteklost

Na obzorju sodna zmaga Kraftwerkov, najverjetneje precedens glede semplanja

ECJ-jev generalni pravobranilec Szpunar podal mnenje

13. december 2018 ob 10:51

Luxembourg - MMC RTV SLO

Zgodba, ki se je začela davnega leta 1997, bo končno dobila sodni epilog, ki bo najverjetneje lahko služil kot precedens glede vprašanja avtorskih pravic in semplanja.

Generalni pravobranilec Evropskega sodišča Maciej Szpunar je namreč podal mnenje, da je semplanje dovoljeno zgolj, če ga avtor odobri.

Pred več kot dvema desetletjema je nemški raper in hiphop glasbenik Moses Pelham kopiral dvesekundno sekvenco iz skladbe Metall auf Metall, ki so jo pionirji elektronske glasbe Kraftwerk posneli leta 1977. Pelham je sekvenco uporabil brez njihove privolitve in se ponavlja skozi vso skladbo Nur mir, ki jo je produciral za nemško raperko Sabrino Setlur.

Primer z več nemških pred evropsko sodišče

Ralf Hütter in Florian Schneider-Esleben, ustanovna člana Kraftwerk, sta takrat vložila tožbo proti Pelmanu zaradi kršenja avtorskih pravic.

Pri semplanju gre za tehniko, ki uporabi delce drugega dela, kot je na primer ritmična sekvenca, in se vključijo v novo kompozicijo. Kopiranje in uporaba takšnih delcev posega v pravice producenta in – če se to stori brez njegovega dovoljenja – pomeni kršenje avtorskih pravic, je v sredo sporočil generalni pravobranilec Evropskega sodišča (ECJ) Maciej Szpunar.

Vzpostavitev ravnovesja med več pravicami

Postopek je sprva pristal na nemških sodiščih, nato pa ga je v letu 2016 Nemško zvezno sodišče predalo ECJ-ju. Szpunarjev sklep, da morajo imetniki avtorskih pravic odobriti uporabo njihovega dela za semplanje, je v skladu s temeljnimi pravicami EU-ja, čeprav avtorske in sorodne pravice "verjetno omejujejo izvajanje nekaterih temeljnih pravic, še posebej svobode izražanja in umetniške svobode," je zapisal generalni pravobranilec v sporočilu za javnost.

"Sama intelektualna lastnina je zaščitena kot temeljna pravica do lastnine," je poudaril Szpunar in dodal, da je "zato treba vzpostaviti ravnovesje med temi pravicami." Sicer mnenje generalnega pravobranilca ni zavezujoče za sodnike ECJ-ja, vendar mu pogosto sledijo. Končna razsodba pa naj bi bila po poročanju nemške tiskovne agencije DPA znana v prihodnjih mesecih.

Skladbama Metall auf Metall zasedbe Kraftwerk in Nur mir, ki jo izvaja Sabrina Setlur, lahko prisluhnete spodaj.

P. G.