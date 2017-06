Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Komorni zbro Megaron odprl tekmovanje v Marktoberdorfu. Foto: Andrej Zadravec Med nastopom v znanih narodnih nošah so poželi veliko aplavzov. Foto: Andrej Zadravec Fantje so imeli oblečene narodne noše z vse Slovenije. Foto: Andrej Zadravec Priznani slovenski dirigent in skladatelj Damijan Močnik, ki je tudi dirigent zasedbe KZ Megaron. Foto: Andrej Zadravec Južnoafriški dirigent André van der Merwe je med delom s KZ Megaron dejal, da ga je zbor navdušil zaradi svoje energije in povezanosti med pevci. Foto: Andrej Zadravec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagrada za slovenski Komorni zbor Megaron

Še ena potrditev visoke ravni slovenskega zborovskega petja

12. junij 2017 ob 17:14

Marktoberdorf/Ljubljana - MMC RTV SLO

Komorni zbor (KZ) Megaron iz Slovenije se je pred nedavnim udeležil enega najbolj prestižnih mednarodnih zborovskih tekmovanj v Marktoberdorfu v Nemčiji, kjer je prejel nagrado za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse.

Na tekmovanju je v dveh kategorijah tekmovalo 15 zborov iz štirih kontinentov in enajstih držav – iz Argentine, Indonezije, ZDA, Filipinov, Singapurja, Litve, Latvije, Norveške, Francije, Nemčije in Slovenije. Enajst zborov je tekmovalo v kategoriji mešanih zborov, štirje pa v, letos novi, kategoriji popularne zborovske glasbe. Za mednarodno zborovsko sceno je zelo pomembno, da se na tako močno tekmovanje prijavi slovenski zbor. Člani KZ Megarona so bili v prvi vrsti počaščeni, da so jih sprejeli na tako pomembno tekmovanje v svetu zborovske glasbe.

Najboljša izvedba renesančne skladbe

Celotni program tekmovanja je bil bogato in kvalitetno pripravljen. Prve dni je potekal tekmovalni del, ki ga je KZ Megaron tudi odprl. Prvi toni, ki so jih zaslišali strogi žiranti, so iz famoznega moteta Pater noster, našega renesančnega skladatelja Jacobusa Handla Gallusa. S to skladbo so žirante Georgea Grüna iz Nemčije, Bradyja Allreda iz ZDA, Maria Guinanda iz Venezuele, Marjukka Riihimäkija iz Finske in Andréa van der Merwa iz Republike Južna Afrika, zares očarali in zanjo dobili posebno nagrado za skladbo iz obdobja renesanse.

Zmagi v kategoriji A na sever in čez lužo, v kategoriji B v Filipine in Nemčijo

Ibori so bili razdeljeni v dve kategoriji; v kategoriji A so nastopali mešani zbori, v kategoriji B pa zbori, ki so izvajali popularno zborovsko glasbo. V kategoriji (A) mešanih zborov sta s svojim petjem, izrazom in točnostjo žirijo najbolj prepričala zbor Kammerkoret NOVA iz Norveške in Georgia State University Singers iz ZDA, ki sta prejela zlato oz. najvišje priznanje za odlično nastopanje in sta postala absolutna zmagovalca v kategoriji mešanih zborov. KZ Megaron je v kategoriji mešanih zborov prejel dve nagradi; že omenjeno posebno nagrado za skladbo iz obdobja renesanse, in nagrado za zelo dobro nastopanje na mednarodnem nivoju.

V kategoriji (B) popularne zborovske glasbe pa sta žirijo najbolj prepričala zbora Los Cantantes de Manila iz Filipinov in zbor Pop-Up iz Nemčije, ki sta prav tako prejela zlato oziroma najvišje priznanje za odlično nastopanje in sta postala tudi absolutna zmagovalca v kategoriji B.

Veliko spremljevalnih koncertov, nastopov in odzivnih poslušalcev

Vsak dan so poleg tekmovalnih koncertov potekali tudi drugi koncerti v večernih urah v mestecih okoli Marktoberdorfa. Na koncertih so vedno peli trije zbori. Tako so poslušalci lahko slišali džezovske melodije Jazz'elles iz Lyona, popularno zborovsko glasbo, s kateri so se predstavili nemški zbori, ali pa slovensko ljudsko glasbo. KZ Megaron je bil na treh nastopih oblečen v slovenske narodne noše, stem pa dodatno obogatil že tako zanimiv program. Prav nastopi v nošah so bili zelo številnim poslušalcem najbolj všeč.

Damijan Močnik - slovenski dirigent, skladatelj ali pa "nori maestro"

Organizatorji tekmovanja so za tekmovalne zbore organizirali tudi enourno delavnico z žirantom, ki ga je izbral dirigent. S KZ Megaron je tako eno uro delal žirant iz Južnoafriške Republike, André van der Merwe. Priznal je, da ga je zbor zelo navdušil, zlasti zaradi svoje energije in povezanosti med pevci. Navdušen je bil tudi nad tem, da je spoznal njihovega dirigenta in skladatelja Damijana Močnika oz. "norega maestra", kot ga je poimenoval André. André je govoril o umetnosti diha, kako začeti s petjem in o izraznosti.

Svetla prihodnost slovenskih zborov

Komorni Zbor Megaron je na 15. mednarodnem tekmovanju v Marktoberdorfu v Nemčiji pokazal in dokazal, da je slovenska zborovska glasba na izredno visokem nivoju. To je z nagrado potrdila tudi festivalska žirija.

Andrej Zadravec in Neža Križnar