New Order in nekoč njihov Peter Hook končno dosegli poravnavo

Konec dolgoletnega pravnega spora med manchestrsko zasedbo in njenim nekdanjim basistom

20. september 2017 ob 18:19

Manchester - MMC RTV SLO

Po več letih pravdanja je manchestrska zasedba New Order sporočila, da se je končno zaključila grenka pravna bitka z njihovim nekdanjim basistom Petrom Hookom.

New Order so osnovali trije člani Joy Division, po tem, ko je Ian Curtis, pevec prvotne zasedbe, storil samomor. Tako so Bernard Sumner, Stephen Morris, Peter Hook in Gillian Gilbert, ki se jim je pridružila na klaviaturah, od leta 1980 ustvarjali in nastopali pod imenom New Order ter posneli uspešnice, kot so Blue Monday, True Faith in Regret.

S svojo mešanico postpunka in plesne elektronike so postali ena najbolj kritiško priznanih skupin 80. let minulega stoletja. V 90. letih je sledil petletni predah, nato pa je leta 2007 Hook za medije izjavil, da so se razšli. Vendar sta Sumner in Morris to zanikala in naznanila, da skupina še naprej obstaja, pač brez Petra Hooka na bas kitari.

Plenjenje dobička na eni in okoriščanje s kultnima "blagovnima znamkama" na drugi strani

Pravni spor je sprožil prav Hook, saj je nekdanjim sodelavcem očital, da mu dolgujejo več kot dva milijona funtov od tantiem, po tem, ko so leta 2011 ustanovili podjetje, ki skrbi za njihove prihodke. Hook je Sumnerja in Stephena ter Gillian Morris (nekoč Gilbert) obtožil "plenjenja" dobička zasedbe.

Po drugi strani pa so New Order očitali Hooku, da se pri nastopih s svojo novo zasedbo Peter Hook & The Light samovoljno okorišča z blagovnima znamkama Joy Division in New Order pri trženju svojih koncertov in prodaji izdelkov, povezanih z imenoma teh dveh zasedb, ki zaradi svojega kultnega statusa delujeta kot magnet za oboževalce.

Konec pravdanja, nazaj h glasbi

"Imeni Joy Division in New Order veliko pomenita tako velikemu številu oboževalcev," beremo v izjavi za javnost, objavljeni po poravnavi. In še, da je "zato zasedba mnenja, da je pomembno varovati to zapuščino". Vendar izjava ne razkriva nobenih podrobnosti poravnave.

"Zdaj ko so opravili s temi vprašanji, lahko Bernard, Stephen in Gillian nadaljujejo s tem, kar počnejo najbolje, ustvarjajo glasbo in koncertirajo," se je po poročanju BBC-ja sklenila izjava za javnost zasedbe New Order.

Sicer pa je Peter Hook z zasedbo The Light in s pesmimi Joy Divison nastopil tudi na naših tleh v letu 2013, kjer je poleg bas kitare prevzel tudi vlogo pevca. New Order pa so letos izdali še enega v vrsti svojih mnogih albumov in ga naslovili NOMC15.

P. G.