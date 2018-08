Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Nikola Pajanović je nastopil drugi, njegov izbor skladbe za finalni nastop pa je bil 3. stavek iz Koncerta za violino in orkester P. I. Čajkovskega. Foto: Organizator/Ryan Buchanan Finalisti izbora Evrovizijski mladi glasbeniki. Foto: Organizator/Helena Nilsson, EBU Nikola Pajanović na vaji z BBC Scottish Symphony Orchestra. Foto: Organizator/Stijn Smulders Dodaj v

Nikola Pajanović je v Edinburgu zasedel drugo mesto

Vnovičen uspeh slovenskega glasbenika na pomembnem mednarodnem tekmovanju

24. avgust 2018 ob 11:48

Edinburg - MMC RTV SLO

Na mednarodnem tekmovanju Evrovizijski mladi glasbenik, ki je ta teden potekalo v Edinburgu, je slovenski predstavnik Nikola Pajanović prejel drugo nagrado. Zmagovalec tekmovanja je ruski glasbenik Ivan Bessonov.

18-letni violinist Nikola Pajanović tako nadaljuje uspešno predstavljanje slovenskih glasbenikov na tem vseevropskem tekmovanju v klasični glasbi, ki ga organizirajo članice EBU-ja. Študent violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani in gimnazijskega programa na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana je nastopil drugi, njegov izbor skladbe za finalni nastop pa je bil 3. stavek iz Koncerta za violino in orkester P. I. Čajkovskega.

Dokaz, da se za prihodnost slovenskih virtuozov ni bati

Mladi virtuoz je na Škotsko odpotoval s profesorjem Gorjanom Košuto in z vodjo slovenske delegacije, urednico Uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija Danico Dolinar. Dejala je, da je veselje v slovenski delegaciji ponovno veliko. "Nikola je navdušil s prepričljivim nastopom, tako z izjemno tehnično pripravljenostjo, z izraznostjo in uživanjem v igranju na odru, kjer se, kot kaže, res zelo dobro počuti. Ponoven uspeh našega glasbenika na tem pomembnem mednarodnem tekmovanju me je spet prepričal v veri, da se za prihodnost slovenskih virtuozov ni bati. Ponovno pa se je pokazalo tudi, kako pomembna je za mlade glasbenike podpora naše hiše in ob tem tudi sodelovanje na evrovizijskem tekmovanju.«

Tekmovanje je potekalo v Edinburgu, v okviru Edinburškega mednarodnega festivala, od pretekle sobote do velikega četrtkovega finala, ko se je pomerilo šest najboljših mladih glasbenikov iz Slovenije, Češke, Nemčije, Madžarske, Norveške in Rusije. Na sklepnem večeru je tekmovalce ocenjevala petčlanska mednarodna žirija, v kateri so sedeli priznani glasbeni strokovnjaki in umetniki - skladatelj sir James Macmillan, dirigent Marin Alsop, skladateljica Anna Meredith, čelist in dirigent David Watkin ter glasbeni vodja Mednarodnega festivala Edinburg Andrew Moore.

Uspešna predstavitev slovenskih glasbenikov

Na mednarodnem tekmovanju, katerega začetki segajo v leto 1982, so slovenski glasbeniki večkrat posegli po najvišjih mestih. Leta 2019 je na tekmovanju slavila flavtistka Nina Kozmus, 2014 je drugo mesto zasedel Urban Stanič, tretje mesto je šlo leta 2002 violončelistki Karmen Pečar, mentorica Zale Vidic, ki je nastopila na izboru leta 2016.

