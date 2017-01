Odštevanje dni do odprtja pregrešno drage hamburške filharmonije

Odprtje s slavnostnim koncertom 11. januarja

3. januar 2017 ob 12:51

Hamburg - MMC RTV SLO

Datum odprtja filharmonije v pristanišču reke Labe v Hamburgu, ki naj bi jo odprli že pred šestimi leti, so že večkrat preložili. Zdaj je ta veliki dogodek končno oddaljen le še nekaj dni - in te že odštevajo na pročelju hamburške "ledene gore".

Odprtje filharmonije na Labi (Elbphilharmonie), ki se bo končno zgodilo 11. januarja, bodo zaznamovali s svetovno premiero dela Triptychon und Spruch in memoriam Hans Henny Jahnn nemškega skladatelja Wolfganga Rihma.

Koncert bo izvedel stalni orkester ter pevci solisti Anja Harteros, Wiebke Lehmkuhl, Philippe Jaroussky, Jonas Kaufmann in Bryn Terfel. Koncert pod vodstvom Thomasa Hengelbrocka bodo izvedli v veliki koncertni dvorani, ki razpolaga s približno 2.100 sedeži. Rihmovo stvaritev bodo izvedli na še enem koncertu v novoodprti filharmoniji, in sicer dan kasneje.

Hamburško novo središčno zbirališče

Zgradbo je zasnoval švicarski arhitekturni biro Herzog & de Meuron, celoten kompleks - ki ga poleg filharmonije tvorijo še druge nove in stare zgradbe - so poimenovali Plaza. Po besedah arhitekta Jacquesa Herzoga naj bi ta kompleks postal novo središčno zbirališče.

Zgradba filharmonije, ki je po Herzogovih besedah "svetilnik v tem razvijajočem se mestu", je del projekta HafenCity, ki predvideva 40-odstotno povečanje mestnega središča. "S filharmonijo je Hamburg dobil veličastno arhitekturo, brez katere si podobe mesta že danes ni mogoče več predstavljati," je ob predaji ključev dejal župan Olaf Scholz.

Podeseterjeni stroški gradnje

Mnogi spori in večje napake pri načrtovanju so povzročili zakasnitve, ves čas pa so drastično naraščali tudi stroški gradnje. Tako so se od leta 2007, ko je bil položen temeljni kamen, povzpeli s 77 na vrtoglavih 789 milijonov evrov.

Gradnja je za nekaj časa celo obstala, šele ko sta se mesto in gradbeno podjetje Hochtief pred tremi leti dogovorila za njeno nadaljevanje, so dela na gradbišču ponovno stekla.

Še pred odprtjem v naslednjem tednu pa med 1. in 4. januarjem prostore filharmonije zaseda skoraj 50 glasbenikov in 36 plesalcev skupine Sasha Waltz and Guests. Njihova plesna instalacija Figure Humaine v koreografiji Sashe Waltz je zamišljena kot inavguracija zgradbe.

Skozi prostore filharmonije v Hamburgu se lahko sprehodite oziroma poletite s spodnjim videoposnetkom.

P. G.