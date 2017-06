Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! O glasu Garanče pravijo, da je mehak, svilen in vznemirljiv, hkrati pa ga odlikuje presenetljivo zaokrožena zrelost. Foto: EPA V Rigi živeča operna diva se je rodila leta 1976, z glasbo pa je obkrožena že vse življenje, saj so glasbeniki tudi starši. Oče je zborovodja, mama pa profesorica petja na latvijski akademiji za glasbo. Tudi sama je petje študirala pri svoji materi, potem pa se je glasbeno izobraževala še na Dunaju in v ZDA. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Polnokrvni ženski liki" Eline Garanča v gosteh

Latvijska operna zvezda v četrtek nastopi na festivalu Ljubljana

28. junij 2017 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Festival Ljubljana, ki ga je v torek odprla scenska kantata Carmina Burana v izvedbi katalonske skupine La Fura dels Baus, že v četrtek prinaša naslednji vrhunec: koncert latvijske mezzosporanistke Eline Garanča, ki se po treh letih vrača v slovensko prestolnico.

Do konca tedna festival vabi še na koncert Tomaža Domicelja ter drugo izvedbo Ljubljana Festivala na Ljubljanici.

Elina Garanča je na današnji novinarski konferenci izrazila zadovoljstvo, da bo ponovno pela v Ljubljani, ter obžalovanje, da je morala iz osebnih razlogov leta 2015 v sklopu festivala napovedani koncert odpovedati. Zato je, kot je poudarila, še toliko bolj vesela, da se v Ljubljano vrača letos.

Z Ionom Marinom, ki bo dirigiral četrtkov koncert, sta, kot je povedala, "stara in ljubeča ekipa", saj sta skupaj nastopila že velikokrat. Program predstavlja novo obdobje v njeni karieri, je zelo dramatičen, v njem pa so Mozarta, deloma Rossinija in belcanto zamenjali Verdi ter "polnokrvni ženski liki", je povedala.

Svoja občinstva "preizkuša"

Na koncertih ima rada občutek, da je "zgrabila občinstvo in ga popeljala s seboj". Njeni gala koncerti so dvodelni: prvi del je nekoliko bolj resen in akademski, drugi pa bolj sproščen in zabaven. Če lahko občinstvo prepriča že s prvim delom, to pomeni, da občinstvo v glasbi uživa iz pravih razlogov in ne le v gala večerih z najbolj slavnimi opernimi arijami ter melodijami, ki jih poznamo z mobilnih telefonov.

Kot je še povedala, se vedno rada vrača v mesta, kjer je že nastopila. Če je koncert uspešen, kot je bil prvi ljubljanski koncert, pa je to zanjo še poseben izziv. "Takrat je še težje prinesti nekaj novega, presenetiti občinstvo," je dejala in dodala, da ima takšne izzive rada.

Marin, ki bo tokrat na Ljubljana festivalu nastopil prvič, je povedal, da je koncert s tako veliko umetnico, kot je Elina Garanča, velika odgovornost. Dodal je, da je orkester priprave vzel zelo resno in da vlada dobro ozračje.

Na koncertu opernih arij v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo Elina Garanča nastopila ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Na programu so dela Čajkovskega, Bizeta, Sain-Saensa, Verdija, Cilee, Mascagnija, Rossinija, Gastaldona in Tostija.

Domicelj nastop začini s kubanskimi ritmi

Domicelj bo 30. junija nastopil v Peklenskem dvorišču Križank. Kot napovedujejo pri Festivalu Ljubljana, bo njegov koncert Čista akustika III v marsičem še pestrejši, kot sta bila koncerta v letih 2015 in 2016. Na njem bodo poleg svežih kompozicij nekatere stare, znane in manj znane pesmi zazvenele v novih priredbah, saj se bosta Domicelju na odru pridružila prijatelja s Kanarskih otokov Tonin Corujo in Yarel Hernandez, po rodu Kubanec. V triu z Domiceljem se bosta tokrat prvič predstavila v Sloveniji.

Pestremu naboru prizorišč pa se bo letos ponovno pridružila Ljubljanica. Na turističnih ladjicah bodo v sklopu Ljubljana Festivala na Ljubljanici od 30. junija do 3. julija nastopali študenti Akademije za glasbo. Odprtje festivala bo 30. junija opoldne na Bregu.

A. J.