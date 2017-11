Poslovil se je Jon Hendricks, oče džezovske tehnike vocalese

Leta 2007 je nastopil tudi v Cankarjevem domu

23. november 2017 ob 14:17

New York - MMC RTV SLO

Pevec in tekstopisec Jon Hendricks, ki je vse od petdesetih let minulega stoletja veljal za enega najboljših vokalistov v svetu džeza, je umrl pri starosti 96 let.

Jon Hendricks je bil zapisan izvajanju virtuozne, a izredno poslušljive džezovske glasbe, začinjene z dobro mero humorja. Znan je kot oče tehnike vocalese, pisanja besedil na džezovske zimzelene skladbe. Je tudi soustvarjalec slovitega albuma Vocalese skupine Manhattan Transfer, ki je prejel sedem grammyjev.

Rodil se je leta 1921 v Newarku v Ohiu kot eden izmed 15 otrok pastorja afriške metodistične episkopalne cerkve. Zaradi očetovega dela se je družina veliko selila, preden se je ustalila v Toledu. Jon se je s petjem začel ukvarjati pri sedmih letih, v najstniških letih pa so za nekaj časa njegovo zanimanje vzbudili bobni, nato pa je kot pevec začel sodelovati s someščanom, takrat še neznanim džez pianistom Artom Tatumom, s katerim sta redno nastopala v radijskih oddajah.

Trio Lambert, Hendricks & Ross

Leta 1952 je sledila selitev v New York, z njo je prišlo tudi osnovanje pevskega tria Lambert, Hendricks & Ross z Davom Lambertom in Annie Ross, s katerima je izdal sedem pionirskih albumov v poznih 50. in zgodnjih 60. letih minulega stoletja. Trio je ustvarjal vokalne melodije, ki so odsevale improvizirane instrumentalne sole, vendar so vključevale besedila, ki jih je pisal Hendricks.

Džezovski kritik Leonard Feather je bil tisti, ki je to poimenoval tehnika vocalese, ko je pisal o njihovem prvencu Sing a Song of Baise, ki je izšel leta 1952. Dotični album je triu prinesel nagrado grammyjeve dvorane slavnih v letu 1998. Vokalna zasedba je leta 1962 prejela tudi grammy za najboljši nastop vokalne skupine za High Flying.

Sodelovanje tudi z Bobbyjem McFerrinom

Po razpadu tria v letu 1964 se je Hendricks podal na samostojno glasbeno pot oziroma je osnoval svoj kvartet, ki ga je poimenoval Jon Hendricks and Company, v katerem je nekaj časa pel tudi Bobby McFerrin, ki je kasneje dosegel svetovno slavo s pesmijo Don't Worry Be Happy.

Hendricks je bil ob pevski karieri skozi leta dejaven kot glasbeni kritik, poučeval pa je tudi zgodovino džeza. Še v visoki starosti več kot 90 let je večkrat stal na odru, med drugim se je pred dvema letoma ponovno povezal z Annie Ross za nastop s skupino Royal Bopsters.

Pred desetimi leti tudi v Sloveniji

Leta 2007 je nastopil na tradicionalnem jesenskem galakoncertu v Cankarjevem domu z Big Bandom RTV Slovenija, in sicer pod taktirko Tadeja Tomšiča, z njimi pa je nastopila tudi njegova hčer Aria Hendricks.

Jon Hendricks je umrl v sredo na Manhattnu pri starosti 96 let, novico pa je potrdila prav njegova hči Aria.

P. G.