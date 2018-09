Pred 74 leti se je Zorin italijanskemu fašizmu uprl s pesmijo Vstajenje Primorske

Pesem je napisal 7. februarja leta 1944

Na Križni gori nad Ajdovščino je pred 74 leti Lev Svetek - Zorin napisal besedilo pesmi Vstajenje Primorske, ki je ob uglasbitvi Rada Simonitija postala primorska himna.

Na pesem in njenega avtorja so se danes spomnili pri spominskem kamnu na Križni gori – ob razgledu, ki je Zorina navdihnil za pisanje.

Buren aplvaz že ob prvem branju

Lev Svetek s partizanskim imenom Zorin je pesem napisal 7. februarja leta 1944, ko se je na bližnji vzpetini za Križno goro zagledal v razgrnjeno Vipavsko dolino, in jo še isti večer prvič prebral v javnosti na partizanskem mitingu, kjer je požel buren aplavz.

Pesem je izhajala iz globokega občutja krivic v času italijanskega fašizma, zatiranja primorskih Slovencev in narodnega boja proti fašizmu, ko je bila Primorska po Rapalski pogodbi priključena Italiji. Simoniti jo je uglasbil in z avtorjevo odobritvijo priredil leta 1968 za proslavo ob 25. obletnici splošne primorske vstaje ob padcu fašizma jeseni 1943.

Hrepenenje po svobodi

V knjigi Pri svojih na svojem je Lev Svetek - Zorin zapisal: "In že se mi v spominih na čudovite primorske ljudi, ob pogledu na prelepo primorsko zemljo, prično skoraj sami oblikovati verzi, ki govore o ponižanju in trpljenju primorskega ljudstva, o brezmejnem hrepenenju po svobodi."

RTV-jev film o himni v režiji Tuga Štiglica

Primorska je edina pokrajina v Sloveniji, ki ima svojo neuradno, a vseljudsko himno. Zgodba o nastanku pesmi in njenem razvoju do današnjih dni je ekraniziral dokumentarno-igrani film po scenariju Jadrana Sterleta in v režiji Tuga Štiglica. Leta 2013 je nastal v produkciji RTV Slovenija.

Istega leta pa so pesmi na kraju, kjer je nastala, postavili tudi spomenik.

Današnja slovesnost pri spomeniku na Križni gori je potekala v organizaciji veteranskih in domoljubnih organizacij občin Ajdovščine in Vipave.

