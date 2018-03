Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Paraf so koncert odigrali 22. marca 1978 v dvorani italijanske skupnosti Circolo. Foto: Discogs Na osrednji reški ulici Korzo bodo postavili 20 panojev s fotografijami, dokumenti in drugimi spomini na skupino Paraf. Foto: Discogs Zasedba Paraf je pred štirimi desetletji Reko naredila zanimivo za Evropo. Ivan Šarar Do konca leta načrtujejo tudi objavo CD boxa Paraf ter retrospektivno razstavo naslovnih albumov reških rockovskih skupin. Foto: Discogs Dodaj v

Razstava ob 40. obletnici prvega koncerta reških punkerjev Paraf

Na domači Reki so jim postavili retrospektivno razstavo

9. marec 2018 ob 18:15

Reka - MMC RTV SLO, STA

Bliža se 40. obletnica prvega uradnega koncerta skupine Paraf, enega prvih evropskih punk bandov. Ta je bil 22. marca 1978 v dvorani italijanske skupnosti Circolo in velja za prvi uradni punkovski koncert na Hrvaškem.

Na osrednji reški ulici Korzo so zato postavili 20 panojev s fotografijami, dokumenti in drugimi spomini z naslovom Bode kao trn. Z retrospektivno razstavo fotografij predstavljajo desetletno delovanje punkovske skupine Paraf. Skupaj s punkovskimi Termiti so soustvarjali glasbeno sceno, poimenovano reški novi val, kamor spadajo tudi žanrsko raznolike skupine Mrtvi kanal, Denis & Denis, Let 2, Strukturne ptice, Grad, Grč, Let 3, Laufer in številni drugi izvajalci.

Njihov prvi koncert je bil nenapovedan

Paraf so kot trio začeli sodelovati leta 1976 in imeli konec tega leta že prvi koncert v nekdanjem reškem parku Vladimirja Nazorja, danes Parku Nikole Hosta. Ta nastop je bil nenapovedan, njihovo občinstvo pa mimoidoči.

Prvi uradni koncert so imeli 22. marca 1978, ko je poleg njih nastopilo več glasbenih skupin, a so Paraf z energičnim in hrupnim koncertom vse zasenčili ter nato močno vplivali na razvoj reške scene. Številni, ki so bili na tem koncertu, so začeli ustanavljati lastne punkovske zasedbe, je na četrtkovi novinarski konferenci povedal reški novinar in publicist Velid Đekić, eden od avtorjev razstave, tudi sam del reške glasbene scene v drugi polovici 70. let.

Vodja oddelka mestne uprave Reka Ivan Šarar je dodal, da je "zasedba Paraf pred štirimi desetletji Reko naredila zanimivo za Evropo". Zato so se odločili obeležiti 40. obletnico dogodka z več dogodki. Razstava je prva v seriji dogodkov, s katerimi bodo na Reki praznovali pomembno obletnico za reško kulturo, so zapisali na spletni strani mesta Reka.

Pripravljajo tribuno o punku nekoč in danes

Ob 40. obletnici koncerta, 22. marca, bodo odkrili obnovljen punkovski grafit Paraf na enem od reških pločnikov. Predvidena je tudi tribuna o punku nekoč in danes, po kateri bodo v prostorih Circola izvajali pesmi Parafov, ki so v različnih zasedbah posneli tri studijske albume in dva singla. Nastopajočih še niso razkrili.

V sklopu punkovskih dni na Reki bodo 23. marca v Art Kinu Croatia predvajali dokumentarni film The Filth and The Fury režiserja Juliena Templa o pionirjih britanskega punka, skupini Sex Pistols. Do konca leta načrtujejo tudi objavo CD boxa Paraf ter retrospektivno razstavo naslovnih albumov reških rock skupin.

N. Š.