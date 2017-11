Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ljubica Marić je pomembno zaznamovala tudi slovenski glasbeni prostor v 20. stoletju, velja pa za predhodnico minimalizma. Foto: ARS Govori iz globine duše z jasnim, prepričljivim jezikom. Dmitrij Šostakovič o delu Ljubice Marić Tabor Glasbene mladine Slovenije vsako leto v Murski Soboti gosti delavnico glasbene publicistike, ki jo vodi urednica glasbene revije Glasna Veronika Brvar. Foto: ARS Študentje muzikologije se na delavnici seznanijo tudi s prvo radijsko izkušnjo. Foto: ARS Največji vtis so name naredila njena pisma mentorju Josipu Slavenskemu. Med branjem teh pisem sem zares spoznala njeno osebnost, ki me je navdušila. Nato sem šla prebirat še njeno poezijo, ki mi je bila tudi blizu. Ivana Maričić ''Zelo me je presenetilo tudi to, da praktično nobeden izmed kolegov muzikologov, tudi starejših, še ni slišal za Ljubico Marić. Pa čeprav je pomembna osebnost za naš jugoslovanski prostor v 20. stoletju. Ema Levstek Dodaj v

Skladateljica tedna: premalo poznana predhodnica minimalizma Ljubica Marić

Premierni teden študentov muzikologije na programu ARS

27. november 2017 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na programu Ars je oddaja Skladatelj tedna ta teden posvečena srbski skladateljici Ljubici Marić. Skladateljica, ki jo danes premalo poznamo, je pomembno zaznamovala naš glasbeni prostor v 20. stoletju, o čemer priča tudi to, da velja za predhodnico minimalizma.

Posebnost te oddaje je, da so jo v celoti pripravili študentje muzikologije pod vodstvom Veronike Brvar v okviru tabora Glasbene mladine Slovenije in z dodatno pomočjo dr. Katarine Bogunović Hočevar z oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Tabor Glasbene mladine Slovenije vsako leto v Murski Soboti gosti tudi delavnico glasbene publicistike, ki jo vodi urednica glasbene revije Glasna Veronika Brvar, polovica udeležencev seminarja pa svoje znanje pod mentorskim vodstvom nadgradi tudi s prvo radijsko izkušnjo. V zadnjih petih letih so se študentje pri pripravah oddaj Skladatelj tedna za program ARS poglobili v glasbo Josefa Suka, Kurta Weilla in Leonarda Bernsteina, na eni izmed radijskih delavnic pa so se v studiu Radia Koper naučili veščin pripravljanja kratkih novinarskih prispevkov.

"Pridobivanje izkušenj in praktičnih znanj je v obdobju študija izjemno pomembno, žal pa je tovrstnih priložnosti pri nas še vedno zelo malo. Prav zato se mi je zdelo pomembno, da v radijskem mediju, tega lahko najbolj razumejo in 'zaslišijo' prav študentje glasbe ter muzikologije, odpremo prostor za praktično delo. Oddaje Skladatelj tedna združujejo pravo kombinacijo raziskovalnega dela s publicističnim znanjem ter hkrati odpirajo vrsto možnosti za pripravo preprostih pa tudi zelo umetniških, celo radiofonskih oddaj. Študentom omogočijo spoznavanje procesa nastajanja radijske oddaje in jim s premišljeno izbiro skladateljev širijo obzorja," je o radijskih delavnicah povedala mentorica Brvarjeva.

Letos pa je študente čakala z raziskovalnega vidika najtežja naloga, saj gradiva o Ljubici Marić ni bilo na pretek.

Ljubica Marić – Življenjska pot

Ljubica Marić, rojena leta 1909 v Kragujevcu v Srbiji, je bila ženska skladateljica (in prva srbska dirigentka!) v času, ko to še ni bilo povsem običajno. Več kot le skladateljica, saj se je posvečala tudi slikarstvu in poeziji. Med izobraževanjem je imela slavne mentorje, kot so, denimo, Josip Slavenski v Beogradu ter Josef Suk in Alois Haba v Pragi. Prav v Pragi je na koncertih slišala atonalno glasbo skladateljev kot npr. Webern in Schönberg, in to je na njo tako vplivalo, da je nato ustvarila lastno delo, ki danes velja za prvo srbsko atonalno skladbo. Po drugi svetovni vojni se je vrnila k tonalnosti in srbski ljudski glasbi, kar zaznamuje tudi njena zrela dela, kot sta Pesmi prostora in Muzika Oktoiha. Ker skladbe iz tega obdobja pogosto temeljijo na grajenju iz enega osnovnega motiva, jo mnogi navajajo tudi kot predhodnico minimalizmu. Njena dela je še v času njenega življenja pohvalil celo Šostakovič. Po poslušanju njene skladbe Pesmi prostora je navdušeno zapisal: "Govori iz globine duše z jasnim, prepričljivim jezikom."



''Zagotovo največji problem pri pripravljanju te oddaje je predstavljalo to, da je bilo virov o Ljubici Marić premalo. Pa še tisti viri, ki smo jih potem s težavo izbrskali, so bili največkrat v srbščini in v cirilici,'' pravi študentka Ivana Maričić, ki je pripravila zadnjo oddajo, posvečeno skladbi Pesmi prostora. ''Edino gradivo, s katerim smo začeli svoje raziskovanje, je bila zloženka s CD-jev glasbe Ljubice Marić. Vse drugo je bilo izredno težko najti,'' dodaja Ema Levstek, ki je avtorica oddaje o političnem aktivizmu Marićeve. ''Tudi v arhivu na RTV-ju so imeli le zelo skromno število posnetkov njenih skladb.''

''Zelo me je presenetilo tudi to, da praktično nobeden izmed kolegov muzikologov, tudi starejših, še ni slišal za Ljubico Marić. Pa čeprav je pomembna osebnost za naš jugoslovanski prostor v 20. stoletju,'' pravi Ema Levstek. Metoda Kink, ki je pripravila oddajo o življenjski poti skladateljice, se strinja z njo, saj pravi: ''Eden od bralcev oddaje, ki smo jo tisti dan ustvarjali, je dejal, da … zanjo še nikoli ni slišal. Mene veseli odkrivanje odličnih skladateljev in predstavitev le-teh širši javnosti.''

''Sprva sem bila skeptična o pisanju na to temo, ravno zaradi omejenosti z gradivom. Vendar potem sem nalogo vseeno sprejela. V delo sem se zelo poglobila in nato pregledovala vso literaturo, kakor koli povezano z Marićevo, ki sem jo dobila v roke. Največji vtis so name naredila njena pisma mentorju Josipu Slavenskemu. Med branjem teh pisem sem zares spoznala njeno osebnost, ki me je navdušila. Nato sem šla prebirat še njeno poezijo, ki mi je bila tudi blizu,'' pove Ivana Maričić.

Monika Marušič, ki je pripravila oddajo o Muziki Oktoihi, doda: ''Za poglobljeno pisanje o glasbenem ustvarjanju katerega koli skladatelja je poleg vsega gradiva potrebno poznavanje okoliščin, v katerih je skladatelj ustvarjal, pa tudi razumevanje širšega zgodovinskega konteksta oziroma nekega oddaljenega časa, ki je morda popolnoma drugačen od sedanjosti.''

Oddaji lahko prisluhnete tukaj.

Ljubica Marić v petih različnih upodobitvah

V zadnjem tednu novembra (se pravi od danes, do petka, 1. decembra) bo na programu ARS skladateljica Ljubica Marić tako zaživela v petih različnih upodobitvah. Prva oddaja kot uvod v teden predstavlja življenjsko pot in skladateljske prelomnice te izjemne srbske ustvarjalke, v drugi oddaji spoznavamo družbenopolitične razmere in aktivistično delovanje skladateljice, v tretji oddaji je poudarjen vpliv srbske ljudske in cerkvene glasbe na njeno ustvarjalnost.

V zadnjih dveh oddajah avtorici oddaj na zgledu dveh monumentalnih skladb iz ciklusa Muzika Oktoiha in kantate Pesmi prostora raziskujeta izvirnost in vrednost ustvarjalnosti srbske skladateljice Ljubice Marić, ki je že na začetku svoje poti daleč presegla domače okolje.

Luka Flegar