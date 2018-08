Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leta 2015 je Bencova različica Jacksonove skladbe Bad na YouTubu v le nekaj dneh dosegla deset milijonov ogledov. Foto: Youtube Sorodne novice Na Festivalu Ljubljana nocoj opera Hasanaginica in spletna senzacija, pianist Peter Bence Dodaj v

Virtuoz na klavirju Peter Bence nocoj še v Kopru

Glasbenik, ki je zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov

18. avgust 2018 ob 12:40

Koper - MMC RTV SLO, STA

Po nedavnem nastopu na ljubljanskem Kongresnem trgu se madžarski virtuozni pianist, skladatelj in producent Peter Bence danes predstavlja še na Obali. Glasbenik, ki je začel klavir igrati pri starosti dveh let, ko je po posluhu na pianinu starih staršev igral melodije iz najljubših risank, je danes prava senzacija na spletu. Nastopil bo na Titovem trgu v Kopru.

Pianist je s priredbami skladb Michaela Jacksona, zasedbe Queen in avstralske zvezdnice Sie navdušil vse generacije. Za občinstvo 66. Ljubljana festivala je v skoraj dve uri dolgem programu pripravil skladbe, kot so Here Comes The Sun, Human Nature, Bad, Despacito, Don't Stop Me Now, Somebody to Love, Black or White in Africa, pa tudi lastne avtorske skladbe, med njimi Home, Fibonacci, The Loop Song in Flashback.

Bence se je kot zelo nadarjen otrok pri petih letih začel izobraževati na glasbeni šoli v svojem rojstnem kraju Hajduboszormeny na Madžarskem. Kmalu je dobil status čudežnega dečka in se še kot osnovnošolec začel šolati na Akademiji za glasbo Franz Liszt v Debrecenu.

Po študiju na Madžarskem je svojo klavirsko govorico začel izpopolnjevati na akademiji Berklee v Bostonu, kjer je svojo virtuoznost in izvirnost izrazil v mnogih glasbenih žanrih, še posebej filmskih, a je bilo slišati, da je na njegovo glasbeno izraznost vplivala predvsem glasba Michaela Jacksona.

V eni minuti 765 dotikov klavirskih tipk

Januarja 2012 se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, ko se je v eni minuti dotaknil klavirskih tipk kar 765-krat. Pred tremi leti je njegova različica Jacksonove skladbe Bad na YouTubu le v nekaj dneh zabeležila deset milijonov ogledov.

M. K.