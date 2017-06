Yoko Ono soavtorica Imagine, kot dokazuje Lennonova izjava

Čez 33 let bi pesem lahko postala javna last

15. junij 2017 ob 14:22

Več kot 40 let po prvem predvajanju Lennonove klasike Imagine, nosilke naslova pesmi stoletja, so njegovi vdovi Yoko Ono priznali soavtorstvo te brezčasne mirovniške himne.

Presenetljivo oznanilo se je zgodilo na vsakoletnem sestanku National Music Publishers Association, ameriškega združenja izdajateljev glasbe, v New Yorku, poroča BBC, svojo odločitev so vplivneži iz založniške industrije utemeljili kar s predvajanjem posnetka, na katerem John Lennon pove, da bi morali Imagine "označiti kot pesem dvojca Lennon-Ono", saj: "Velik del pesmi, tako besedila kot koncept, si je zamislila Yoko. A v tistih dneh sem bil bolj sebičen, malce bolj mačo in sem se nekako izognil omembi njenega prispevka. A pravzaprav gre za koncept iz njene knjige Grapefruit, v kateri je kup odlomkov, ki se začnejo z 'Imagine this' in 'Imagine that'."

Potrpežljiva Yoko

Zdaj 84-letna umetnica, ki ima v zadnjem času zdravstvene težave, in njen sin Sean Ono Lennon sta se udeležila slovesnosti, na kateri so Imagine razglasili za pesem stoletja, a omenjenega oznanila nista pričakovala. 41-letni Lennon je za revijo Billboard povedal: "Ko so uradno priznali, s pričanjem mojega očeta, da je moja mati soavtorica Imagine, pesmi stoletja, je bil morda najsrečnejši dan v mojem življenju in življenju moje matere." Objavi na Instagramu je dodal še, da je "potrpljenje vrlina".

A postopek podeljevanja avtorskih zaslug Onovi še ni zaključen, je pojasnil David Israelite, vodja v uvodu omenjenega združenja, saj pravi, da bi lahko naleteli na nasprotovanja, ker po ameriških zakonih vsaka pesem po 70 letih od smrti še zadnjega ustvarjalca postane javna last (to bi se potemtakem zgodilo čez 33 let, saj je Lennon pod streli napadalca umrl decembra leta 1980). Če bi na seznam avtorjev dodali ime Onove, pa bi se čas, dokler bo pesem postala "javno dobro," bistveno podaljšal in bodo lastniki pravic z njo še vedno lahko mastno služili. Za Onovo osebno sicer soavtorstvo ne predstavlja velike razlike, saj ji kot Lennonovi dedinji že tako pripadajo tantieme od pesmi, ki je doživela nešteto predelav in se pojavila v filmih, oglasih, je tako rekoč "ponarodela".

Na dogodku je za čustveno izvedbo pesmi poskrbela Patti Smith v spremstvu svoje hčere Jesse, še piše BBC.

