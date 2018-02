Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Balada o Sneguročki je zgodba o silni bridkobi in grozi, vendar hkrati o neizmerni lepoti, hrepenenju in razočaranju. Zgodba, ki se konča z nežnim darilom ruske zime, so zapisali pri SNG-ju Drama Ljubljana. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Tišler Knjiga in zgoščenka z zvočnim zapisom recitala Balada o Sneguročki sta izšli leta 2012 pri založbi Mladinska knjiga, ilustracije je prispevala Anamarija Babić. Foto: Mladinska knjiga Sorodne novice Svetlana Makarovič z novo pesniško zbirko in njen Korenčkov palček z novimi ilustracijami Svetlana Makarovič o škratu Kuzmi in čudežni violini Dodaj v

Za obdobje ruskega mraza kot naročena iz ruskega izročila porojena Sneguročka

Balada Svetlane Makarovič, prežeta z bolečino in lepoto

25. februar 2018 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sneguročka velja za najlepšo izmed baladnih izpovedi Svetlane Makarovič in ta svetlo-temačna pravljica je bila izbrana za zadnji februarski koncert v sklopu Drame Akustike v SNG-ja Drama Ljubljana.

Balada o Sneguročki je literarno-glasbeno delo, ki zajema iz ruskega izročila, v katerem se dramska interpretacija kongenialno spoji z glasbo.

Na velikem odru Drame bo s Svetlano Makarovič v vlogi pripovedovalke nastopil Mar Django Quartet (Vitalij Osmačko na akustični kitari in vokalu, Saša Olenjuk prav tako na akustični kitari in vokalu, Matija Krečič na violini in mandolini ter Nikola Matošić na kontrabasu).

Slikaniška, ruska in bibliofilska različica

Knjiga in zgoščenka z zvočnim zapisom recitala Balada o Sneguročki sta izšli leta 2012 pri založbi Mladinska knjiga, in sicer v treh izdajah - poleg navadne slikaniške še ruska izdaja in bibliofilska izdaja, v kateri je 100 podpisanih in oštevilčenih izvodov.

Lepo se poraja iz strašnega, umetnost iz frustracije

Balada o Sneguročki je zgodba o lepotici, ki nikogar ne zna imeti rada. Sneguročka ne zna ljubiti, saj je bila spočeta iz posilstva, zna pa biti radostna. Sporočilo zgodbe je, da se lepo poraja iz strašnega, umetnost iz frustracije. Zlo se ponavlja v večni verigi, saj se prejšnje zlo pozabi, pozabljeno zlo pa naredi prostor novemu zlu in tako bo, dokler bo človeška rasa na svetu, je prepričana avtorica.

Kljub ruskim uspavankam grozeče vzdušje

Že sam naslov Balada o Sneguročki nakazuje vzdušje v zgodbi, je ob izidu izpostavil urednik Andrej Ilc. Vzdušje v zgodbi je namreč precej grozeče, čeprav so v knjigo vključene tudi ruske uspavanke, ki naj bi delovale pomirjujoče - tu je narejen zasuk, zato vsebujejo tudi grožnjo. Sporočilo te knjige je po besedah urednika sploh rdeča nit umetnosti Svetlane Makarovič, to pa je univerzalno, namenjeno tudi današnjemu času.

Drevišnji dogodek v okviru Drame Akustike na velikem odru SNG-ja Drama Ljubljana se začne ob 19. uri.

P. G.