"Žan Tetičkovič je neverjeten skladatelj, želimo, da ostane v New Yorku tako dolgo, kot si želi"

V pripravi operna skladba o islamofobiji Alamut

19. junij 2017 ob 13:35

New York - MMC RTV SLO/STA

Slovenski džez glasbenik in skladatelj Žan Tetičkovič je konec tedna v Brooklynu predstavil svoj projekt z naslovom Pristanišče življenj. Glasbenik, ki ga v ZDA poznajo pod umetniškim imenom Jean John, je zanj prejel veliko nagrado Ameriškega društva skladateljev, avtorjev in izdajateljev (ASCAP).

Posebno nagrado je prejel za najboljše retrospektivno kompozicijsko delo Pristanišče življenj, ki je bilo posneto v Sloveniji, v National Sawdustu pa je doživelo newyorško oziroma ameriško premiero

"Nagrada ASCAP, ki jo je ustanovil velik filmski skladatelj, aranžer in glasbenik Johnny Mandel, mi zelo veliko pomeni tudi finančno, saj se lahko sedaj lažje posvečam izključno glasbi," je dejal po nastopu.



"Jean je neverjeten skladatelj, ki ga naša organizacija s preko 620.000 člani podpira že več let, tudi z umetniško vizo, in je doslej prejel že več nagrad. Želimo si, da ostane v New Yorku tako dolgo, kot si želi. Njegovo delo je na nas napravilo izjemen vtis, sicer pa moram povedati, da so v New Yorku delovali in še delujejo številni drugi zelo dobri slovenski džez glasbeniki, kar je zelo impresivno," je povedal predstavnik ASCAP Michael Spudic.

V orkestru sta sodelovala tudi Marko Črnčec (klavir) in Jan Kus (saksofon) iz Slovenije ter mednarodna zasedba Alina Engibaryan (vokal), Jonathan Finlayson (trobenta), Ben Eunson (kitara), Myles Sloniker (bas), Tomoko Omura in Adrianna Mateo (violina) ter Allyson Clare (viola) in Brian Sanders (violončelo).

"Doslej smo ploščo predstavili le v Sloveniji. Glasbo sem pisal skupaj pet let. Nastala je na podlagi mojih izkušenj priseljenca. Zelo sem vesel, da sem jo lahko predstavil v enem od najbolj inovativnih gledališč za sodobno glasbo in pridobil za sodelovanje glasbena imena, ki jih zelo občudujem. Posebej sem hvaležen Janu in Marku, da sta prišla," je dejal Tetičkovič.

Bobnar in skladatelj se je rodil na Ptuju, že sedmo leto pa živi in dela v New Yorku, kjer je končal šolo za džez in sodobno glasbo. Doslej je prejel že več nagrad ASCAP, po svetu pa je nastopal z različnimi znanimi glasbeniki. Navdih za svoje kompozicije dobiva iz raznih globalnih vprašanj.

Glasbeno predstavitev Pristanišča življenj je v ozadju bogatila umetnikova fotografska zgodba. Fotografije je posnel Andrej Lamut, pod oblikovanje pa se podpisuje Marko Dami. Osemdesetminutna predstava je razdeljena v osem tako imenovanih gibanj, pri čemer vsako predstavlja psihološko fazo umetnikovega osebnega potovanja, da si poišče in vzpostavi prostor v novi kulturi.

Ko se džez sreča z balkansko glasbo

Pristanišče življenj je Tetičkovičev že tretji velik projekt. V letih 2014 in 2015 je ustvaril projekt Balchemy, ki so ga navdihnile tradicionalne glasbene korenine balkanskih regij skupaj z močnim vplivom džeza. V istem obdobju je nastal projekt Oasis, in sicer v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija.

Operna skladba o Alamutu

Trenutno dela kompozicijo na temo podnebnih sprememb in operno skladbo o islamofobiji Alamut. Še letos namerava izdati ploščo s pianistom Emmetom Cohenom in basistom Russellom Hallom, naslovljeno A Love Lane Nocturne.

M. K.