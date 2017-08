Znova bo zazvenela Tartinijeva violina - začenja se festival v Piranu

Tartinijev festival organizirajo od leta 2002

17. avgust 2017 ob 10:44

Piran - MMC RTV SLO, STA

Vrhunska imena klasične glasbe, glasbene delavnice in predstavitve nadarjenih mladih glasbenikov – v Piranu se začenja Tartini festival, ki bo trajal do sredine septembra.

Na koncertu, ki bo začel letošnjo izvedbo festivala, bo v cerkvi Sv. Jurija nastopil ansambel Il terzo suono. Z ansamblom bo nastopil mojster fagota Sergio Azzolini, na Tartinijevo violino pa bo zaigral Stanko Madić. Ansambel Il terzo suono bo v spremenjeni zasedbi in z drugačnim programom ponovno nastopil že v soboto, 1. avgusta, v piranskem Minoritskem samostanu.

Za ponedeljek, 21. avgusta, je napovedan klavirski koncert francoskega pianista Michela Bourdoncleta. Dva dneva pozneje bo v sklopu Tartini junior na čembalu nastopila mlada umetnica Mojca Lavrenčič.

Koncertni program letošnjega Tartinijevega festivala si lahko pogledate tukaj.



Festival, ki ga v Piranu organizirajo od leta 2002, bo letos prvič gostil tudi Hrvaški baročni ansambel, ki velja za najpomembnejši hrvaški ansambel, specializiran za interpretacijo na historičnih inštrumentih. Njihov koncert v atriju Minoritskega samostana je napovedan za 28. avgust.

Sodelavci zvezdniških Dominga in Carrerasa

V piranski stolnici pa se 30. avgusta obeta koncert slovitega ansambla I Solisti Veneti & Claudio Scimone, ki vedno znova navdušijo z nastopi. Dotični orkester je Claudio Scimone ustanovil leta 1959, diskografija orkestra pa šteje več kot 350 naslovov.

I Solisti Veneti imajo za seboj že skoraj 6.000 koncertov v več kot 90 državah, pohvalijo se lahko tudi z udeležbo na najpomembnejših mednarodnih festivalih. Do danes so sodelovali z najpomembnejšimi pevci in solisti naše dobe, kot sta Placido Domingo in Josè Carreras.

Posebna interpretacija stare glasbe stare celine

Organizatorji napovedujejo razkritje posebne interpretacije evropske "stare glasbe", za kar bo poskrbel solist, dirigent, skladatelj in profesor glasbe Vittorio Ghielmi. Koncert, ki bo v petek, 1. septembra, in nosi naslov Človeški glas, glas angelov, bo izvedel v Tartinijevi hiši.

Obeta se tudi koncert Salzburškega baročnega tria, čigar strast za estetiko baročne glasbe je zagotovilo, da so njihovi koncerti posebna izkušnja, zagotavljajo organizatorji. Njihov koncert v atriju Minoritskega samostana je napovedan za 3. september.

Drevišnji uvodni koncert v piranski cerkvi sv. Jurija se začne ob 20.30, letošnji Tartinijev festival pa se bo sklenil 14. septembra.

P. G.