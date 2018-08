Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Zvezdana Novaković je mlada umetnica, harfistka, komponistka, performerka in pevka, ki raziskuje zmožnosti svojega ustvarjanja tako v klasičnih in jazzovskih oblikah kot tudi v tradicionalnih: bolgarski vokalni tehniki odprtega glasu in drugih glasbenih in performativnih zvrsteh. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana Dodaj v

Zvezdana Novaković prepričala z grlenim petjem Balkana

Zmagovalka na mednarodnem festivalu v Novem Pazarju

20. avgust 2018 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Novem Pazarju v Srbiji se je v avgustu odvil festival glasb sveta Zeman World Music Festival. Osrednji dogodek festivala je bilo vokalno tekmovanje, posvečeno pevski tradiciji balkanskega izročila. Med izbranimi desetimi finalisti in profesionalnimi pevci iz Srbije, BiH in Makedonije je prvo mesto osvojila Zvezdana Novaković.

Zvezdana Novaković je pevka, harfistka, skladateljica in performerka, ki raziskuje meje svojega glasbenega in performativnega izražanja. V avstrijskem Gradcu je končala diplomski študij jazz petja, v Mariboru diplomirala iz glasbene pedagogike, v bolgarskem Plovdivu pa je magistrirala iz ljudskega petja slovanskih in balkanskih kultur.

S tradicionalnim, grlenim petjem Balkana in slovanskih kultur se Zvezdana Novaković aktivno ukvarja zadnje desetletje. Plod izobraževanja v Plovdivu je avtorski projekt Slovena Voices, ki ga je ustvarila v sodelovanju z bolgarskimi ljudskimi pevkami iz dveh vodilnih ansamblov Bolgarije, Mysterious Voices of Bulgaria in Filip Kutev ansambel.

Kot je sporočila glasbenica, je glasbeno žirijo in občinstvo v Novem Pazarju prepričala s srbsko-makedonsko skladbo Da sam bistra voda, ki ji jo je nekoč prepevala njena babica iz Srbije. Skladbo je oplemenitila s sodobnim avtorskim aranžmajem in izvedbo.

Leta 2011 je že osvojila prestižno nagrado Grand Prix na festivalu PPA (Igralska interpretacija skladbe) v poljskem Vroclavu, leta 2014 pa drugo mesto v bolgarskem Karnobatu na tekmovanju profesionalnih ljudskih pevcev.

Letos oktobra bo začela voditi zbor Grlice na Vodnikovi domačiji, je še napovedala pevka.

A. J.