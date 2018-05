Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Jamski človek, ki je na kinematografske sporede premišljeno prišel v letu bližajočega se svetovnega nogometnega prvenstva, je preprosta, srednje duhovita družinska animirana pustolovščina o moči kolektivnega duha in vere, da so sanje dosegljive, če vanje verjameš in če zanje tudi trdo delaš. Foto: Kolosej Film Jamski človek je pri nas mogoče videti le v sicer čisto solidni sinhronizirani različici, namenjen pa je otrokom, starejšim od šestih let. Foto: Kolosej Dodaj v

Filmska recenzija: Jamski človek

Srednje duhovita družinska animirana pustolovščina

13. maj 2018 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ste se kdaj vprašali, kako je nastal nogomet? V bogati domišljiji režiserja, scenarista in producenta Nicka Parka ter drugih ustvarjalcev animacijskega studia Aardman, znanega po zgodbah priljubljenega Backa Jona, divjih avanturah Wallacea in Gromita ter legendarnih Kokošk na begu, ki so orale ledino pri uvrstitvi animiranih filmov med oskarjevske kategorije, so ta priljubljeni šport poznali že naši daljni daljni predniki. Tisti, ki so še živeli v jamah in na njihove stene risali svoja doživetja.

V jami živi tudi prazgodovinski najstnik Dolgi s svojim zvestim spremljevalcem divjim prašičkom Pujsom, le da njegovo pleme nogometa ne pozna več in brcanje žoge na slikarijah prednikov zamenjuje za lov na zajce. Njihov kolektivni spomin pa se znajde na preizkušnji, ko nekega dne v njihovo kameno jamsko idilo vdre nekaj strašanskega – bron! Točneje po bronu hlepeč pohlepni lord Snob iz bližnjega mesta Brongrad, ki se hoče polastiti jame, da bi lahko, jasno, zlil še več brona. In edina rešitev za pretreseno pleme Dolgega, skupinico stereotipno simpatičnih jamskih posebnežev, ki si želi samo v miru živeti na svojem, je, da se spopadejo s svojo preteklostjo, odigrajo nogometno tekmo svojega življenja in seveda – zmagajo.

Jamski človek, ki je na kinematografske sporede premišljeno prišel v letu bližajočega se svetovnega nogometnega prvenstva, je preprosta, srednje duhovita družinska animirana pustolovščina o moči skupnostnega duha in vere, da so sanje dosegljive, če vanje verjameš in če zanje tudi trdo delaš. Ustvarjalci so v film bolj ali manj posrečeno vpletli številne navezave na konkretni nogometni svet – kraljica bronastega ljudstva se na primer imenuje Oofeefa, kar se izgovori enako kot Mednarodna nogometna zveza FIFA, nogometno moštvo v Brongradu je Realno bronasti in tako naprej, pri tem pa so nekoliko pozabili na samo zgodbo. Ta je tako zelo predvidljiva, da niti nekaj posrečenih gagov ne zadovolji vsaj malo starejšega občinstva, kar je sicer ena od najboljših značilnosti dozdajšnjih Aardmanovih projektov.

Film Jamski človek je pri nas mogoče videti le v sicer čisto solidni sinhronizirani različici, namenjen pa je otrokom, starejšim od šestih let. Pri tem se, čeprav je nehvaležno biti bolj papeški od papeža, pojavi tudi vprašanje, ali se zelo pogoste in ne vedno ravno najboljše utemeljene kletvice "kreten" ne bi morda dalo zamenjati s čim bolj prijaznim, saj se takšna "mimogredna" raba lahko hitro usede v otroška ušesa in čisto brez potrebe prenese v njihovo vsakdanjo govorico. A to je že tema za kakšne druge priložnosti.

Gaja Pöschl iz oddaje Gremo v kino na 1. programu Radia Slovenija