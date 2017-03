Japonski knjižni molji že "predelujejo" najnovejši Murakamijev roman

Ni še znano, kdaj delo prihaja na evropske knjižne police

6. marec 2017 ob 11:39

Tokio - MMC RTV SLO

Japonci so te dni zelo zaposleni z branjem najnovejše knjige svojega najslavnejšega pisateljskega rojaka Harukija Murakamija z naslovom Kišinančo Goroši. Če smo natančnejši, dveh knjig, saj je delo izšlo v dveh delih.

Najslavnejši japonski pisatelj je tokrat v ospredje postavil 36-letnega slikarja in njegovo življenje, potem ko se loči od žene in preseli v staro hišo na zahodu Tokia. Sledi kup skrivnostnih dogodkov, med katerim sta srečanje s sosedom in najdba slike, po kateri delo nosi naslov, ki ima dva podnaslova. Prvi del se imenuje Aravareru Idea (v angleščini Emerging Idea), druga pa Ucuru Metafor (Moving Metaphor). Sam avtor je zgodbo opisal kot zelo nenavadno.

Murakami za opravičilo

Njegovo delo že dviguje prah, in sicer zaradi omembe masakra v Nankingu, v kitajsko-japonskih odnosih še vedno zelo občutljive teme. Leta 1937 so japonski vojaki v tedanji kitajski prestolnici po nekaterih podatkih ubili 300.000 ljudi. Nekateri konservativni japonski politiki in zgodovinarji zanikajo pokol oz. navajajo občutno nižje število žrtev.

Murakami priznava pokol in v knjigi piše, da nekateri število kitajskih žrtev ocenjujejo na 400.000, drugi pa na 100.000. "Toda kakšna je razlika?" je zapisal v knjigi. Že leta 2015 je v intervjuju za Kyodo News dejal, da bi se morala Japonska zaradi grozodejstev, storjenih v preteklosti, opravičiti Kitajski, Korejskemu polotoku in drugim državam.

Tako kot pri izdaji prejšnjih knjig so se tudi tokrat konec februarja pred japonskimi knjigarnami vile dolge kolone nestrpnih bralcev, ki so komaj čakali, da v roke primejo najnovejše Murakamijevo delo. Japoncem je v prvi izdaji na voljo 1,3 milijone izvodov (700.000 prvega dela in 600.000 drugega dela), kar je izjemno veliko, poroča Chicago Tribune, saj večina japonskih del izide v nakladi nekaj tisoč izvodov.

Literarni svet je danes 68-letnega Murakamija posrkal vase po koncu kolidža, ko je vodil džezovski bar v Tokiu. Njegova prva velika uspešnica je bil leta 1987 izdani Norveški gozd, ki ga je izstrelil med literarne zvezde, pozneje pa je izšla še zbirka njegovih kratkih zgodb Moški brez žensk.

K. T.