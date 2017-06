Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Knjižnica pod krošnjami od Javne agencije za knjigo RS prejme zgolj 9000 evrov letno, kar je za trenutni obseg projekta malo. Foto: BoBo Zanimive zgodbe se s knjižnico dogajajo na krajevni ravni. V Polhovem Gradcu so denimo domačini potrebovali nekaj let, da so idejo vzeli za svojo. Sedaj na kraju knjižnice postavijo stojnici s sladoledom in limonado. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

K branju vabijo tudi krošnje v Novi Gorici

Projekt je zaživel že v več slovenskih mestih

12. junij 2017 ob 14:37

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Projekt Knjižnica pod krošnjami v Novi Gorici gostuje že osmo leto. Tudi na Primorskem pomaga širiti zavedanje, da branje ni "neobhodna nadloga" šolskega leta, ampak razvedrilo za počitniške mesece.

V Novo Gorico se med 12. in 22. junijem vrača Knjižnica pod krošnjami. Vsak dan bodo obiskovalce pričakovali v Borovem gozdičku, kjer mirno okolje vabi k različnim dejavnostim. Poleg branja se bodo lahko Novogoričani udeležili tudi dogodkov iz spremljevalnega programa.

V dopoldanskem času bodo v tem tednu pripravljali naravoslovne preizkuse z e-Hišo, novogoriško hišo poskusov, zato pričakujejo predvsem obisk osnovnošolcev. V torek pa bodo mlade vabile evropske pravljice in predstavitve evropskih držav, iz katerih prihajajo pravljice.

Nekoliko starejšim obiskovalcem so namenjeni predvsem pogovorni večeri, v katere so letos povabili Svetlano Slapšak, Miho Blažiča in Tadeja Goloba. Za glasbo bo zadnji večer Knjižnice pod krošnjami z jazzovsko glasbo poskrbel Trio Slučaj, z improvizirano predstavo pa bo Eva Kljun poskušala pokazati Kako nastane zgodba.

Julija se bo Knjižnica pod krošnjami preselila v Kanal. Tam jo pripravlja Športno in kulturno društvo nasmejanih, je v imenu organizatorjev povedal Blaž Valentinčič.

Knjižnica pod krošnjami bo nato gostovala še na Mestu mladih. Direktorica Mladinskega centra Nova Gorica Lara Brun je povedala, da so knjige, časopisi in revije na voljo skozi vse leto vsem, ki obiskujejo Mladinski center Nova Gorica.

Preprosta ideja, ki se je "prijela"

Namen Knjižnice pod krošnjami je spodbuditi zavedanje, da branje nima pomembne vloge samo pri učenju, temveč tudi v prostem času, je še povedala Brunova in dodala: "Naj bo prihajajoče poletje čas odmika in umiritve s knjigo v roki, ki poleg dobrobiti širjenja obzorij, preusmeritve, spoznavanja in večanja naše sporazumevalne zmožnosti prinaša sočutje ter razumevanje in sprejemanje sveta okrog in v nas."

Knjižnica pod krošnjami se je sicer iz preproste ideje razvila v prepoznavno in dobro obiskano parado branja, ustvarjanja in druženja. Projekt še vedno ostaja zvest svojim temeljnim izhodiščem - v sodelovanju z založbami, partnerji in podporniki zagotavlja brezplačno branje, listanje in uživanje pod drevesi. Pod krošnjami bodo letošnje poletje brali v 13 mestih po Sloveniji.

A. J.