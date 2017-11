Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kot je ob predstavitvi knjige dejal Milček Komelj, je bil Maleš zelo povezovalna osebnost. Foto: Mladinska knjiga Dodaj v

Knjižni poklon vsestranskemu Mihi Malešu, ki je "k nam pripeljal pridih Pariza"

Med drugim je ustanovil Bibliofilsko založbo

16. november 2017 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Knjiga Miha Maleš, slikajoči pesnik, prinaša življenjsko zgodbo slikarja, grafika, fotografa, urednika in oblikovalca, med drugim ustanovitelja skupine Četrta generacija.

Knjigo, ki jo je zasnovala Breda Ilich Klančnik, izšla pa je pri Mladinski knjigi, sestavlja več vsebinskih sklopov različnih avtorjev, uvaja pa jo pregled njegove življenjske poti.

Maleš se je rodil 6. januarja 1903 v Jeranovem nad Kamnikom, po diplomi, šolal se je v Zagrebu, Dunaju in Pragi, pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je leta 1928 ustanovil skupino Četrta generacija, v kateri je okoli sebe zbral mlade umetnike. Ime nakazuje, da se je za impresionisti, vesnani in ekspresionisti pojavila naslednja umetniška generacija.

Umetnikov slikarsko udejstvovanje je pod drobnogled vzel umetnostni zgodovinar Milček Komelj, ki je pojasnil, da je Maleš ustvarjal v vseh tehnikah, njegova umetnost pa temelji na liniji. Kot je še povedal Komelj, ki je umetnika tudi osebno poznal, je bil Maleš očarljivega značaja. "Bil je lirična, nežna duša," je dejal in dodal: "K nam je pripeljal pridih Pariza. Ta mu je bil blizu, saj je ustrezal njegovemu značaju." Maleš je v Pariz odšel po drugi svetovni vojni in tam živel več kot leto dni.

Maleš se je ukvarjal tudi z založništvom in grafiko, med drugim je bil urednik revije Ilustracija, ustanovil pa je tudi Bibliofilsko založbo, pod katere okriljem je do leta 1945 izhajala prva slovenska likovna umetnost Umetnost. Na Kongresnem trgu je odprl tudi Umetniški salon za rezbarstvo, podobarstvo, pozlatarstvo, prodajo umetnin in izdelovanje umetniških reklamnih osnutkov. Knjigo zaključuje sklop Upodobitve Maleša in bibliografija.

K. T.