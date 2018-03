Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Louisa Adamiča, ki je pri 14 letih iz vasi Blato pri Grosupljem odšel v Amerik, je sposobnost kritičnega opazovanja sveta z leti izoblikovala v priznanega pisatelja, javnega uslužbenca s področja problematike priseljencev in političnega svetovalca. Njegovo delo so cenili tako v Ameriki kot v rodni domovini. Foto: Arhiv NUK Plakat za Adamičevo predavanje iz leta 1930. Foto: Wikipedia V Atriju ZRC SAZU bo do 12. aprila na ogled razstava likovnih del otrok in mladine iz sedmih držav, ki so ilustrirali dve Adamičevi zgodbi - Ko je hišni zvonec zazvonil in Silvestrovo v New Yorku. Foto: ZRC SAZU Dodaj v

Louis Adamič, vizionar, ki je sanjal o svetu kot eni domovini vseh narodov

Ob 120-letnici družbeno angažiranega literata in političnega aktivista

22. marec 2018 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mineva 120 let od rojstva Louisa Adamiča, slovenskega izseljenskega pisatelja, neumornega borca za pravico in mir, ki je domala vsa svoja dela posvetil družbenim, kulturnim in socialnim vprašanjem obeh domovin - Slovenije in ZDA. Spomin na prodornega literata in političnega aktivista v teh dneh obuja vrsta dogodkov, povezanih v projekt Iz mnogih dežel.

V sklopu tega poteka danes v Atriju Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) konferenca, na kateri razpravljajo o Adamičevih sledeh v zgodovini in politiki, spregovorili pa bodo tudi o multikulturalizmu, razrednem boju in recepciji Adamičevih del. V ta namen v Ljubljani gostuje profesor z Univerze Bucknell v Ohiu John Enyeart, ki pripravlja Adamičevo biografijo – ta bo predvidoma izšla prihodnje leto. Sodelujejo pa tudi Rozina Švent, Božo Repe, Milan Mrđenović, Jakob Müller, Karmen Medica, Ksenija Šabec, Dejan Šinko, Blaž Gselman, Leonora Flis in Borut Golob.

Konferenco spremlja potujoča razstava likovnih del otrok in mladine, ki so imeli nalogo ilustrirati dve Adamičevi zgodbi - Ko je hišni zvonec zazvonil in Silvestrovo v New Yorku. Na natečaju je sodelovalo 130 otrok iz sedmih držav, razstava njihovih del pa bo bo v Atriju ZRC na ogled do 12. aprila.

V pripravi prevod dela From Many Lands

Razmišljanja s konference bodo izšla v tematski številki revije Borec pri založbi Sophia. Konec leta pa bo založba projekt sklenila s prvim prevodom Adamičeve knjige iz leta 1939 From Many Lands, za katero je pisatelj leta 1940 prejel Anisfieldovo nagrado za najpomembnejše delo, ki govori o etničnih odnosih v modernem svetu. Knjigo bo prevedla Mojca Dobnikar.

Borec za pravice izseljencev

S posebno razstavo se bodo Adamiča danes spomnili tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici. Na tej predstavljajo Adamičevo življenjsko pot, njegov opus, politično delovanje in njegovo vizionarstvo. Po besedah avtorja razstave in spremljevalne publikacije Aljoša Pelhana so v ospredje postavili predvsem Adamičev boj za pravice izseljencev in njegov doprinos k širjenju zavesti o temeljnih družbenih vrednotah.

Avtor zgodovine socialnih bojev v ZDA

Louis Adamič (1898-1951), ki so ga cenili tako v ZDA kot v domovini, je spodbujal idejo, da bi ves svet postal ena domovina vseh narodov. V Ameriko je emigriral pri 14 letih iz Blata pri Grosupljem in v novo domovino prispel 28. decembra 1912. Prvo zaposlitev je dobil pri dnevniku Glas naroda. Sledilo je služenje v vojski, zatem pa si je pridobil ameriško državljanstvo. V svojem kratkem življenju je napisal 20 obsežnejših literarnih del, večinoma družbeno-kritičnih, ter prek 500 raznih novinarskih prispevkov. Bil je tudi prevajalec, najbolj znan je prevod Cankarjevega Hlapca Jerneja. Preboj mu je uspel z Dinamitom (1931), zgodovino socialnih bojev v ZDA, ki je bila med drugim uvrščena na izobraževalni program kolidžev in univerz. Zaslovel pa z delom Vrnitev v rodni kraj (1934).

Pobudnik projekta Iz mnogih dežel je Združenje Slovenska izseljenska matica, nato so pristopili Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU, založba Sophia, NUK, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Grosuplje, Občina Grosuplje, Mestna knjižnica Grosuplje, Literarna skupina Lu-is. Podpirajo ga vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrstvo za kulturo in ameriško veleposlaništvo v Sloveniji.

