Našel se je morda edini obstoječi filmski posnetek Marcela Prousta

Svat v sivi obleki in s polcilindrom na glavi

17. februar 2017 ob 12:16

Filmski posnetek poroke iz leta 1904, ki ga hranijo v Kanadskem filmskem arhivu, se nepoznavalcem zdi morda le običajen dokument družabnega dogodka tistega časa. Vendar poročila se je Elaina Greffulhe in profesor Jean-Pierre Sirois-Trahan je dobro vedel, da bi med svati lahko ujel podobo njenega prijatelja Marcela Prousta. In ga tudi je.

Kanadski profesor verjame, da je našel edini znani posnetek, na katerem je znameniti francoski pisatelj. Črno-beli posnetek je nastal leta 1904 na poroki hčere ene od Proustovih prijateljic in Sirois-Trahan je med številnimi svati takoj opazil figuro moškega z brki v svojih tridesetih letih, oblečenega v sivo obleko in s klobukom na glavi. Večina svatov je v parih, le domnevni Proust se sam spušča po stopnicah.

Da gre za Prousta, se s kanadskim profesorjem strinja tudi poznavalec književnikovega dela Luc Fraisse. "Ker poznamo vsako podrobnost Proustovega življenja, iz različnih virov vemo, da je v teh letih nosil polcilinder in biserno sivo obleko. Ganljivo je reči, da lahko prvi po njegovih sodobnikih vidimo Prousta ..., čeprav bi bilo bolje, da bi se po stopnicah spuščal nekoliko počasneje. Bolje je pri upočasnjenem posnetku," pravi.

Hči ženske, ki je navdihnila Oriane

Sirois-Trahan, ki je profesor z Univerze Laval v Quebecu, pojasnjuje, da gre za posnetek poroke Elaine Greffulhe, hčere grofice Greffulhe. Ta je bila ena od tesnih Proustovih prijateljic ter navdih za lik Oriane Guermantes v njegovem romanu Iskanje izgubljenega časa.

S kolegi deli navdušenje tudi Jean-Yves Tadie, poznavalec Prousta, ki predava na pariški Sorbonni. "Vselej sem si predstavljal, da ga bomo na koncu videli v filmskih novicah. Oblika obraza in način oblačenja mu ustrezata, zato se identifikacija zdi precej prepričljiva," njegove besede povzema Guardian. Presenečen je, da doslej nihče ni pomislil, da bi Prousta iskali v arhivih s filmi o Greffulhovih. To dokazuje, da so nova odkritja vedno mogoča tudi pri avtorjih, za katere se zdi, da so raziskani do potankosti, pravi Tadie.

Dragocen dokument o svetu Iskanja izgubljenega časa

Sirois-Trahan ostaja kljub prikimavanju kolegov previden. Kot pravi, vsi argumenti govorijo v korist tega, da je na posnetku Proust, vendar pa popolnega dokaza za to vendarle ni. V vsakem primeru gre po oceni kanadskega profesorja za "dragocen dokument o svetu Iskanja izgubljenega časa".

Marcel Proust, ki je umrl leta 1922, star 51 let, je svetovni književnosti med drugim prispeval mojstrovino Iskanje izgubljenega časa, ki je izšla v sedmih romanih med letoma 1913 in 1927.

