Nova Gorica bo teden dni slovenska meka knjigoljubcev

Začenja se festival Mesto knjige

2. junij 2017 ob 11:17

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Naslednji teden dni bo Nova Gorica živela in dihala v znamenju knjige: začenja se festival Mesto knjige. Če je bila rdeča nit lanskega festivala meja, je letošnja tisto, kar je ob njej nastalo - mesto.

Poleg prodaje knjig tokrat kar 20 slovenskih založb prinaša številne druge dogodke, od pogovornih do glasbenih večerov.

"Na mesto bomo pogledali skozi arhitekturo zgradb in podzemnih rovov, skozi glasbo, ki v mestih nastaja, skozi tujce v lastnem mestu, skozi spremembe uporabe mestnega prostora, ki vplivajo na način bivanja, po mestu se bomo sprehodili in nanj pogledali z drugačnimi očmi, ogledali si bomo ruševine mest, prav tako pa bomo tudi snemali šume in zvoke mesta ter z njimi ustvarjali zvočne pokrajine, ki bodo v današnjem vizualnem svetu poskušale ujeti tisto najbolj neulovljivo, a vseprisotno značilnost mesta - zvok," je o letošnjem programu festivala na nedavni novinarski konferenci povedal eden od organizatorjev Aleš Kosovel.

Vstopnice v svetove drugih

V Mestu knjige so knjige tista osnova, okoli katerih se vse skupaj dogaja, so osnova za druženje in srečevanje. "Preko knjig nam avtorji sporočajo svoje zgodbe, ideje, misli in podobe. S knjigami vstopamo v svetove drugih, tako tistih, ki so že davno mrtvi, kot tistih, ki še živijo med nami," je o zamisli festivala še povedal Kosovel.

Festival Mesto knjige bodo odprli z današnjim pogovorom o mestu skozi oči načrtovalca in prebivalca. Pred tem pa bodo odprli razstavo o izpraznjenih prostorih, ki so jo zasnovali skupaj s Fotoklubom Nova Gorica.

V soboto bodo z literarnim sprehodom po Gorici obeležili 130-letnico rojstva največjega goriškega filozofa Carla Michelstaedterja, v ponedeljek pa s simpozijem 40-letnico smrti Dušana Pirjevca. Še isti dan bo na vrsti tudi prvi glasbeni del festivala z delavnico field recordinga, ki bo trajala skozi ves festival.

V torek se bo začel knjižni sejem, ki ga bo v večernih urah počastil letošnji Prešernov nagrajenec Aleš Berger. Z njim se bo pogovarjal urednik in ultramaratonec Samo Rugelj.

Pogovori o življenju v mestih

V sredo bosta po popoldanskih jazzovskih tonalitetah potekala dva pogovora - Peter Karba in Klemen Ploštajner bosta razpravljala o gentrifikaciji mest in vplivu ekonomije na uporabo prostora, zvečer pa bodo Ičo Vidmar, Miha Kozorog in Igor Bašin spregovorili o razmerjih med glasbo in mestom, kjer se glasba ustvarja in uprizarja.

Četrtkov program prinaša pogovor z antropologom Zmagom Šmitkom o arhitekturi duha - mandalah.

Ob zaključku festivala se bo Luka Novak pogovarjal z Luko Lisjakom o metroju kot mestnim nezavednim. Čisto za konec pa bo Boris Pahor v pogovoru z Zdravkom Dušo govoril o potlačenem mesta, v katerem živi - Trstu.

Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni, več o njih pa so zapisali na spletni strani festivala. Po Kosovelovih besedah pričakujejo dober obisk, saj bodo posamezne dogodke v primeru slabega vremena prenesli v zaprte prostore.

A. J.