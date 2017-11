Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prešerna je kot slovenskega nacionalnega pesnika leta 1866 v znamenitem eseju kanoniziral Josip Stritar. To je bila prelomna točka, ki je Prešerna povzdignila nad ostale pesnike. Foto: BoBo Knjiga Prešeren po Prešernu; Kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika je junija izšla pri založbi LUD Literatura. Foto: Lud Literatura O slavljenju pesnika in kulturnih svetnikih so se pogovarjali na večernem omizju v Atriju ZRC-ja, pri tem pa izhajali iz študije Prešeren po Prešernu avtorja Marijana Dovića. Foto: Arhiv RTV SLO V soboto bo vse v znamenju Tega veselega dneva kulture, ko se spominjamo rojstva Franceta Prešerna. Ob tej priložnosti bodo številne kulturne ustanove brezplačno odprle vrata, pripravile vodstva, delavnice in številne druge dogodke. Foto: BoBo

O Prešernu, prvem med "kulturnimi svetniki", in o prihodnosti njegove kanonizacije

Okrogla miza ob izidu knjige Prešeren po Prešernu

30. november 2017 ob 10:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Kakor koli obračamo potencialno slavne slovenske figure, vedno bomo na neki točki trčili ob Prešerna. Kult oziroma mit nacionalnega pesnika se kaže kot neizprosen tank, ki nonšalantno pregazi tekmece in jih povaljane pusti v blatu," je v svoji študiji Prešeren po Prešernu zapisal Marijan Dović. Pred Tem veselim dnem kulture so na okrogli mizi njegovo delo vzeli kot izhodišče za razmislek o Prešernovi kanonizaciji.

Nekaj dni pred 3. decembrom, ko se spominjamo rojstva Franceta Prešerna, so se o slavljenju pesnika in kulturnih svetnikih pogovarjali na večernem omizju v Atriju ZRC-ja. Ob tem so strokovnjaki izhajali iz Dovićeve knjige, ki izrisuje kompleksno sliko kanonizacije največjega slovenskega pesnika oz. njegove razglasitve za svetnika v slovenskem kulturnem prostoru.

Knjiga Prešeren po Prešernu, ki je junija izšla pri založbi LUD Literatura, združuje in dopolnjuje dognanja projekta Nacionalni pesniki in kulturni svetniki. O svojih spoznanjih je spregovoril tudi na okrogli muzi, za uvod v diskusijo pa najprej predstavil splošni proces kanonizacije in zamisel o slavljenju posameznikov in o njihovih "posmrtnih življenjih". Temelji segajo v antiko in gradijo prek Homerja, pozneje Danteja, Shakespeara, Voltaira in drugih. A avtorja, kot je pojasnil, je predvsem zanimalo obdobje po 19. stoletju, ko je slavljenje nekih osebnosti dobilo še dodatne razsežnosti s postavljanjem spominskih znamenj.

Status, primerljiv z vladarji in svetniki

Po njegovih besedah se slavljenje teh osebnosti povezuje z vsakoletnimi rituali ob obletnicah smrti ali rojstva, kar posameznikom podeljuje status, primerljiv z vladarji in svetniki. "Za ta čas je tudi značilno, da se slavljenje pesnikov povezuje z nacionalizmi," je dodal in poudaril, da je v knjigi proces kanonizacije zastavljen iz širše perspektive.

Zakaj ohranjamo Prešernov kult?

Etnolog Božidar Jezernik si države brez ritualov sploh ne more predstavljati. "Čeprav so spomeniki politikov in vojakov, postavljeni v Ljubljani, popolnoma pozabljeni, si ne morem zamisliti, da Prešernovega spomenika v Ljubljani sploh ne bi bilo." Ob tem si zastavlja vprašanje, zakaj sploh vztrajamo in ohranjamo Prešernov kult.

O slovenskem kulturnem sindromu

Problematiki se v svojem delu posveča tudi komparativist in slovenist Marko Juvan, ki se je intenzivno ukvarjal z vprašanjem t. i. slovenskega kulturnega sindroma in prešernovske strukture. Spomnil je, da je Prešerna kot slovenskega nacionalnega pesnika leta 1866 v znamenitem eseju kanoniziral Josip Stritar. To je bila prelomna točka, ki je Prešerna povzdignila nad druge pesnike.

Bleiweiss po krivici odrinjen v vlogo Prešernovega zatiralca

Odrinjen je tako ostal Janez Bleiweiss, znan kot oče naroda. Jezernik, ki je v zadnjem času preučeval različne kategorije slovenskih "junakov" in njihovo čaščenje, zlasti v obliki spomenikov, je pojasnil, da ga je dokončno odrinil Edvard Kardelj, ki je o njem zapisal, da ni bil ideolog, ampak malomeščanski politik. Po Dovićevem mnenju pa je bil "po krivici potisnjen v vlogo Prešernovega zatiralca" in nanj ljudje pozabljajo prav zato, ker je Prešernov kult tako trdoživ.

Prešernov kanonični status bo v prihodnosti izpraznjen

Prešeren ima očitno neko privlačnost, razmišlja Dović, Juvan pa ni tako optimističen. Večerni pogovor je sklenil z mislijo, da bo v prihodnosti Prešernov kanonični status precej izpraznjen in da je prepričanje o prešernovski strukturi, kot jo je leta 1969 oblikoval Dušan Pirjevec, obsojeno na zaton. "Podobno kot je na zaton obsojena nacionalna država v svetu globalizacije."

VIDEO Knjiga Prešeren po Prešernu

M. K.