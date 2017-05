Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Smrtna kazen neposredno krši najtemeljnejše človekove pravice, med katere sodi pravica do življenja, piše v deklaraciji. Foto: AP Prišel je trenutek, ko moramo pisatelji vsega sveta nastopiti skupaj in povedati, da smrtna kazen ni vredna nobene države, nobenega sistema in nobenega režima ter ni več opravičljiva. Edvard Kovač Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Pisatelj je znanilec življenja": Pen proti smrtni kazni

Pen ostro v zagovor človekovim pravicam

13. maj 2017 ob 16:25

Bled - MMC RTV SLO/STA

Na 49. mednarodnem srečanju pisateljev, ki se je na Bledu že zaključilo, so v petek sprejeli deklaracijo o odpravi smrtne kazni. Opozarjajo, da več kot 60 odstotkov ljudi na svetu živi v državah, kjer je smrtna kazen določena tudi za nenasilna dejanja: za blasfemijo, odpadništvo ali spolno identiteto.

Smrtna kazen je možna tudi za različne oblike izdajstva, napada na nacionalno varnost ali zaradi zločina proti državi, so zapisali pisatelji.

Zelo pogosto je zakonsko določena smrtna kazen v državni zakonodaji sredstvo, ki ga vlade uporabljajo, da bi preprečile vse oblike politične opozicije. To je ovira za svobodno izražanje, brez katerega se kritični duh, ki je nujen za razcvet vseh oblik kulture, ne more razviti. Smrtna kazen neposredno krši najtemeljnejše človekove pravice, med katere sodi pravica do življenja, piše v deklaraciji.

Najprej odprava smrtne kazni za nenasilne zločine, nato v celoti

Generalna skupščina Mednarodnega odbora pisateljev za mir Mednarodnega Pena zato od vlad držav zahteva, da javnost obvesti o posledicah izvajanja smrtne kazni, kar lahko razjasni morebitne nacionalne in mednarodne razprave, ter da postopoma omejijo vsakršno izvajanje smrtne kazni. Ob tem pozivajo, naj se zmanjša število prestopkov, zaradi katerih bi bila smrtna kazen sploh mogoča, in da se smrtne kazni ne more izvajati za nenasilne zločine, kot na primer zaradi svobodnega izražanja. Državam so še naložili, da vzpostavijo moratorij za izvajanje smrtnih kazni z namenom, da jo v prihodnosti popolnoma odpravijo.

"Prišel je trenutek, ko moramo pisatelji vsega sveta nastopiti skupaj in povedati, da smrtna kazen ni vredna nobene države, nobenega sistema in nobenega režima ter ni več opravičljiva," je izpostavil sekretar mednarodnega odbora pisateljev za mir Edvard Kovač in dodal, da pisatelji varujejo temeljno pravico človeka do življenja. "Pisatelj je tisti, ki je znanilec življenja, ne pa znanilec smrti," je dejal.

Osrednji del 49. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu je potekal v četrtek, ko so pisatelji razpravljali o temi Pokrajine kaosa in Vojna in mir. Blejsko srečanje je gostilo 60 udeležencev, od katerih je bilo približno 40 iz tujine.

A. J.