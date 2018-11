Sara Virk je med drugim nagrajena za prevod dela velemojstra kratke in najkrajše zgodbe Monterrosa, ki bralcem nastavlja simpatične in/ali pomenljive zanke, s tem pa prevajalki dodaten izziv. Foto: Cankarjeva založba Sara Virk omenjenih del ni zgolj prevedla, pač pa naredila izbor iz obsežnega opusa obeh avtorjev in napisala spremno besedo. Foto: Mladinska knjiga Dodaj v

Prevajalsko nagrado Radojke Vrančič prejme Sara Virk

Podelitev nagrade bo prihodnji teden na Slovenskem knjižnem sejmu

15. november 2018 ob 14:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) letošnjo nagrado Radojke Vrančič podeljuje Sari Virk za prevod dveh del - Drugo nebo Maria Benedettija (Mladinska knjiga, 2017) in Zgodbe, basni, utrinki Augusta Monterrosa (Cankarjeva založba, 2017).

Nagrado, ki jo društvo za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino podeljuje prevajalcem, starim do 35 let, bodo izročili v petek, 23. novembra, na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma.

Sara Virk omenjenih knjig ni le prevedla, ampak je tudi naredila izbor iz obsežnega opusa obeh avtorjev in napisala spremno besedo, je zapisano v utemeljitvi. Urugvajski pesnik Benedetti (1920-2009), eden najbolj branih avtorjev latinskoameriškega prostora, pa tudi eden najbolj vsestranskih in plodovitih, saj je izdal okoli 40 pesniških zbirk, več knjig kratke proze, romanov, dram in esejev, je bil doslej v slovenščini presenetljivo znan samo po romanu Hvala za ogenj.

"Narediti izbor iz tako obsežnega, raznovrstnega, jezikovno in slogovno na videz preprostega, a ravno zaradi tega zagotovo toliko bolj zahtevnega opusa, je še pred začetkom prevajanja nehvaležno opravilo, kakršno je potem seveda tudi prevajanje avtorja, ki si je želel biti preprost in jasen, razumljiv in dostopen, tudi aktivističen, a nikakor površinski in estradno všečen. Prevajalkine odločitve med lepoto in zvestobo so bile po mnenju komisije včasih kar sizifovske, tudi kompromisne, bralce pa nas razveseli prepričljivost, sproščenost, samoumevnost," še piše v utemeljitvi.

Precej drugačno, čeprav morda kdaj pa kdaj celo podobno, je delo in prevajalski izziv gvatemalskega, nekoliko pa tudi honduraškega in mehiškega, velemojstra kratke in najkrajše zgodbe Monterrosa (1921-2003). Za oba bi bilo mogoče reči, da videz lahkotnosti, ljudskosti, razumljivosti obenem velja in vara. Posebej še Monterroso ponuja branje na več ravneh in tako bralcem nastavlja simpatične in/ali pomenljive zanke, prevajalki seveda tudi, tej za zraven še kakšen bolj nevšečen izziv, ki se ga je lotila z očitnim veseljem in nemajhnim uspehom, še piše v utemeljitvi.

Komisijo so sestavljali Nada Grošelj (predsednica), Drago Bajt, Aleš Berger, Matej Hriberšek in Majda Kne.

