Za Japonce je Slovenija precejšnja neznanka - kako dobro pa Japonsko poznamo v Sloveniji? Niz oddaj o Japonski na TV 1 lahko zapolni vrzeli, da bomo deželo na Daljnem vzhodu poznali še po marsičem drugem kot po cvetočih češnjah. Foto: Reuters Vrvež na Šuštarskem mostu - tako k branju vabi knjiga Slovenija v 60 poglavjih, ki je 159. v zbirki o državah in pokrajinah sveta. Foto: Založba: Akashi Shoten, Tokio

Slovenija nič več nepopisan list na Japonskem

Slovenija v 60 poglavjih, Akashi Shoten, Tokio, 2017

9. oktober 2017 ob 17:57

Tokio,Ljubljana - MMC RTV SLO

Od pred kratkim Japonci lahko Slovenijo pobliže spoznavajo tudi v japonščini, še več, udobno zleknjeni doma ali na plaži. Enciklopedična monografija je najobsežnejša objava o Sloveniji v deželi vzhajajočega sonca doslej.

V začetku septembra 2017 je pri založbi Akashi Shoten izšla knjiga Slovenija v 60 poglavjih, ki velja za prvi pregledni prispevek izključeno o Sloveniji v japonskem jeziku. Založba se z nejaponskimi pokrajinami in območji že dolgo ukvarja v okviru zbirke (area studies), tako da je opisala že več kot 150 pokrajin, držav in kulturnozgodovinskih območij, iz naše soseščine npr. Balkan v 66 poglavjih, Hrvaška v 60 poglavjih in Srbija v 60 poglavjih. Zbirka je sicer namenjena širšemu krogu bralcev, napisali pa so jo priznani strokovnjaki za posamezna področja v sodelovanju s slovenskimi pisci. Tako vsebuje 60 poglavij, razdeljenih v 9 tematskih sklopih: splošno o državi, zgodovina, pokrajine, manjšine in diaspora, politika, gospodarstvo, mednarodni odnosi, življenje in družba, jezik in kultura, šport, odnosi med Japonsko in Slovenijo.

Glavni urednik zbirke, prof. Nobuhiro Šiba (Shiba), je na japonskem priznan poznavalec zgodovine jugoslovanskega prostora ter je tudi pobudnik več akademskih raziskav o Sloveniji in promotor meddržavnega sodelovanja. Ni torej naključje, da ga je Borut Pahor 11. septembra odlikoval z medaljo za zasluge. Kot zanimivost lahko povemo, da je prvič v japonščino prevedel Cankarja, in sicer črtico Skodelica kave iz srbsko-hrvaščine (1979).

Slavistika s tradicijo, slovenistike še ni

V akademskem svetu je slavistika sicer deležna manjše pozornosti kot germanistika ali romanistika, a je v filologiji dala veliko dobrih raziskovalcev, največ rusistov, potem polonistov in bohemistov, kar se kaže v kakovosti prevodov iz omenjenih jezikov. Japonce zanimata tudi zgodovina in politologija, nemalo raziskovalcev se tako ukvarja z Jugoslavijo, a njihovo raziskovanje je v glavnem omejeno na Srbijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. To je povezano tudi z neznanjem slovenščine, na Japonskem namreč še ni samostojnega študija slovenščine (pač pa jo lahko spoznavamo v skromni obliki jezikovnega tečaja), kar povzroča prazen prostor pri prevodih slovenskih književnikov, medtem ko že dolgo lahko beremo opuse npr. Iva Andrića, Danila Kiša, Milorada Pavića in tudi Ismaila Kadareja.

Za večino Japoncev Slovenija namreč ostaja neznana država, morda celo bolj neznana kot nekoč, saj mlada generacija Jugoslavije niti ne pozna. Drugače povedano, veliko ljudem je Slovenija tabula rasa. Upamo pa, da ta knjiga na Japonskem ponudi lep uvod v spoznavanje Slovenije in morebiten obisk v prihodnosti.

Džun Mita, Rok Dovjak