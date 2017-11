Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Projekt Cankar v stripu, ki je plod sodelovanja številnih strokovnjakov, avtorjev in ustanov, je poklon velikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku in pesniku Cankarju ter poskus današnjemu bralcu približati njegovo vselej aktualno literaturo. Foto: Cankar v stripu Moja najtežja naloga je bila čustvene momente z neko mimiko in telesno govorico izraziti karseda jasno, saj se je to tedaj v primerjavi z danes precej razlikovalo. Tanja Komadina Trije avtorji, in sicer Boštjan Gorenc - Pižama, Andrej Rozman - Roza in Žiga X Gombač. Foto: Cankar v stripu Vsi dobro vemo, kakšen pomen ima v našem prostoru in zelo dobro smo morali razmisliti, iz kakšnega zornega kota se ga bomo lotili. Žiga Gombač Sorodne novice Ivan Cankar v stripu: Kritičen, provokativen in raziskovalen "Če v ilustracijo postaviš človeško figuro, je prizor v hipu bolj krut" Dodaj v

Tri stripovske interpretacije Cankarjevega življenja književniku v poklon

Projekt Cankar v stripu

17. november 2017 ob 21:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred 100. obletnico smrti velikega slovenskega književnika Ivana Cankarja, ki jo bomo obeležili prihodnje leto, so izšle tri stripovske interpretacije njegovih del in življenja – Cankar v stripu.

Andrej Rozman - Roza in Damijan Stepančič sta premlevala satirično dramo Hlapci in ustvarila strip Hlapci; Ko angeli omagajo. Boštjan Gorenc - Pižama in Tanja Komadina sta pretresala zbirko črtic Moje življenje ter spisala in izrisala Moj lajf. Žiga X Gombač in Igor Šinkovec pa sta se ukvarjala s povestjo Hlapec Jernej in njegova pravica ter ustvarila stripovsko basen Hlapec Jernej in pasja pravica.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil Gorenc, sta se z ilustratorko pri ustvarjanju Mojega lajfa naslonila na zgodbe iz Mojega življenja, ki jih morajo otroci brati v šolah. Celotna zbirka črtic je namreč predolga, "da bi jo lahko stlačili v en strip". Pojasnil je, da je dogajanje nekoliko aktualiziral in v strip vpeljal kratke prebliske, ki so zaznamovani z njegovim značilnim parodičnim slogom. Notranje monologe, ki jih je v Mojem življenju veliko, pa je denimo ponazoril z angelom in hudičem.

"Moja najtežja naloga je bila čustvene momente z neko mimiko in telesno govorico izraziti karseda jasno, saj se je to tedaj v primerjavi z danes precej razlikovalo," je ob tem povedala Tanja Komadina.

"Krivica s stoinenim obrazom"

Gombač je poudaril, da so vsi avtorji pri interpretaciji Cankarja čutili veliko odgovornost. "Vsi dobro vemo, kakšen pomen ima v našem prostoru in zelo dobro smo morali razmisliti, iz kakšnega zornega kota se ga bomo lotili," je pojasnil in dodal, da mu je socialna zgodba o hlapcu Jerneju, v kateri Cankar "uspe krivico prikazati s stoinenim obrazom" zelo blizu. Strip sta z ilustratorjem Šinkovcem zastavila kot nekakšno basen, v kateri nastopajo pasji liki. Medtem ko se Cankarjeva povest konča nedvoumno sta sama pustila bolj odprt konec.

Odprtega konca pa ni v interpretaciji Hlapcev, je pojasnil Roza, ki mu je Cankarjeva obsežna drama, večkrat tudi odrsko uprizorjena, predstavljala velik izziv. Pomembno se mu je zdelo, da je ohranil večino besedila. "V glavnem sem ves tekst obdržal, samo nekaj besed sem malo posodobil," je povedal. Ilustrator Stepančič pa je v njej uporabil kolaž različnih tehnik in pristopov, tudi bolj osebnega.

Pižama, Roza in Gombač bodo k odkrivanju in branju Cankarjevih del poskušali spodbuditi tudi z gledališko-stripovskim performansom Cankar strip, ki je nastal v koprodukciji Cankarjevega doma in zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Škrateljc. Premierno ga bodo uprizorili v ponedeljek, 20. novembra, ob 19. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Cankar v stripu

Projekt Cankar v stripu, ki je plod sodelovanja številnih strokovnjakov, avtorjev in ustanov, je poklon velikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku in pesniku Cankarju ter poskus današnjemu bralcu približati njegovo vselej aktualno literaturo. Zaživel je lani, ob 140-letnici Cankarjevega rojstva.

Kot je spomnil vodja projekta Uroš Grilc, projekt poleg izida stripovskih interpretacij obsega tudi likovne razstave stripov, javne razprave, predavanja in delavnice. Sodelujejo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Agencija RS za knjigo, občina Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, zavod Škrateljc, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Slovenski gledališki inštitut.

G. K.