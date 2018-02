Berlinale: Medvedje že nestrpno čakajo na nove lastnike

Žiriji predseduje Tom Tykwer

24. februar 2018 ob 13:14

Berlin - MMC RTV SLO

S podelitvijo zlatega in srebrnih medvedov ter drugih nagrad bo letošnji Berlinale, ki je nemško prestolnico v teh dneh spremenil svetovno filmsko središče, drevi dosegel svoj vrhunec. Častni zlati medved je šel letos v roke Willemu Dafoeju.

Letošnji festival, na katerem se bo v 11 dneh zvrstilo 385 filmov, med njimi je 25 premier, je tudi letos ostal zvest svoji kritični drži do aktualnih družbenih tem, med drugim se je posvetil zlorabam v filmski industriji. Za zlatega in srebrne medvede se poteguje 19 filmov, o nagradah pa odloča žirija, ki jih predseduje nemški režiser Tom Tykwer, v njej pa so še francoska igralka Cecile de France, fotograf in nekdanji direktor Filmotece Espanola Chema Prado, ameriška producentka Adele Romanski, japonski skladatelj Rjuiči Sakamoto in ameriška filmska kritičarka Stephanie Zacharek.

V tekmovalni sekciji je 19 filmov, ki jih podpisujejo režiserji iz različnih držav: Lav Diaz (Season of the Devil), Gus Van Sant (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot), Benoit Jacquot (Eva), Mani Hagigi (Pig), Alonso Ruizpalacios (Museum), Cedric Kahn (The Prayer), Erik Poppe (Utoya 22. juli), Emily Atef (3 Days in Quiberon), David Zellner in Nathan Zellner (Damsel), Laura Bispuri (Daughter of Mine), Aleksej Aleksejevič German (Dovlatov), Marcelo Martinessi (The Heiresses), Thomas Stuber (In the Aisles), Wes Anderson (Isle of Dogs), Philip Gröning (My Brother's Name Is Robert and He Is an Idiot), Małgorzata Szumowska (Mug), Måns Månsson (The Real Estate), Adina Pintilie (Touch Me Not) in Christian Petzold (Transit).

"Willem Dafoe je tesen prijatelj festivala in je v preteklosti pogosto gostoval na Berlinalu v okviru filmskih projekcij, pa tudi kot član mednarodne žirije leta 2007," je častno priznanje za ameriškega igralca komentiral festivalski direktor Dieter Kosslick.

Slovenci v Berlinu

Slovenski filmski center je tudi letos na sejemskem prostoru v stavbi Martin Gropius Bau festivalskim selektorjem, kupcem in novinarjem ponujal informacije o slovenski kinematografiji. Na sejemskih projekcijah bodo predstavili dogodivščine enega najbolj prepoznavnih slovenskih animiranih junakov v kratkih animiranih filmih Koyaa Kolje Saksida in tretji celovečerec scenarista in režiserja Miroslava Mandića Igram, sem. Slovenska produkcija je bila navzoča tudi v sklopu Panorama, kjer je bila na ogled libanonsko-katarsko-grško-slovenska koprodukcija Zadruga (What comes around) režiserke Rim Saleh. Na Berlinale Talent Campus se je letos uvrstila slovenska scenaristka in režiserka Maja Prettner.

Lani je zlatega medveda za najboljši film prejela madžarska režiserka Ildiko Enyedi za film O telesu in duši, ki je v teh dneh na ogled tudi v Cankarjevem domu.

K. T.