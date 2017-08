Christian Bale: Opravil sem z Batmanom in superjunaki

Nastopa v filmu Obljuba o armenskem genocidu

16. avgust 2017 ob 10:34

Britanski igralec in oskarjevec Christian Bale, ki je z velikim uspehom nastopal v trilogiji o Batmanu Christopherja Nolana, je povedal, da ne bo več upodabljal superjunakov.

Bale je v pogovoru za Stuttgarter Zeitung zatrdil, da je s filmi o superjunakih opravil, a poudaril, da je zelo ponosen na tri filme o Batmanu, ki jih je posnel z Nolanom. "Če že snemaš filme po stripovski predlogi, jih moraš posneti najbolje, kar se da. In prav to nam je uspelo," je dodal.

Christopher Nolan, ki je trenutno v kinematografih z vojno dramo Dunkirk, je že na začetku snemanja filma Batman: na začetku napovedal, da bo posnel točno tri filme o priljubljenem superjunaku, ki so ga prej že večkrat prenesli na filmski trak - nekateri režiserji bolj, drugi manj uspešno -, in Bale se je s tem strinjal. Režiser in igralec sta tako sodelovala še pri Vitezu teme in Vzponu viteza teme.

Z omenjenim nemškim časnikom je Bale, po rodu Valižan, opravil intervju ob tamkajšnji premieri svojega aktualnega filma Obljuba, v katerem igra ameriškega novinarja, ki se v času zatona Osmanskega cesarstva odpravi poročat o armenskem genocidu. Kot je povedal 43-letni igralec, preden se je lotil vloge, o omenjenem pokolu ni vedel nič, še bolj pa ga je pretreslo dejstvo, da še zdaleč ni bil edini, saj v šolah o tem temačnem poglavju zgodovine tako rekoč ne učijo.

Christian Bale, ki je igralsko dejaven že tri desetletja, snema tako visokoproračunske uspešnice kot neodvisne projekte. Za vlogo boksarja Dickyja Eklunda v biografskem filmu The Fighter v režiji Davida O. Russlla je dobil oskarja za najboljšo moško stransko vlogo.

