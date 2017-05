David Lynch "ne bo posnel nobenega filma več"

Ne namerava se prilagajati na spremembe v industriji

7. maj 2017 ob 15:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

David Lynch grozi, da najverjetneje nikoli več ne bo posnel novega celovečerca za kinematografsko distribucijo. Kot razlog navaja spremembe v filmski industriji, katerim se ne namerava prilagajati.

Lynch, čigar filmi (Modri žamet, Mullholand Drive, Eraserhead, Človek slon, ...) so na rednem sporedu kinotek po vsem svetu, je o svojih načrtih za prihodnost (oziroma o pomanjkanju le-teh) spregovoril v nedavnem intervjuju za The Sydney Morning Herald.

Očitno si je le želel večji komercialni uspeh

"Stvari so se korenito spremenile," je izjavil Lynch. "Toliko filmov se je slabo odrezalo v kinematografih, čeprav so bili mogoče dobri filmi. Tisti, ki so se izkazali za uspešnice, pa niso bili filmi, kakršne bi hotel snemati." Na novinarjevo vprašanje, ali je svoj zadnji film že posnel, je Lynch - po krajšem omahovanju - odgovoril nedvoumno: "Da."

Če bo čas pokazal, da je govoril resnico, bodo kot njegov zadnji celovečerec v zgodovino filma vpisane Notranje zadeve (Inland Empire, 2006).

Kar pa ne pomeni, da se je vsestranski avtor popolnoma umaknil v svet transcendentalne meditacije: svoj čas je očitno zapolnil s slikarstvom, igralskimi nastopi, skladanjem glasbe, snemanjem bizarnih oglasov za lastno znamko kave in podobnim.

In potem je tu še (za nas) najpomembnejši projekt: po šestnajstih letih se v maju na male zaslone vrača kultna nanizanka Twin Peaks. Prvi del tretje sezone, ki bo razdeljen na dve enourni epizodi, bodo 21. maja hkrati predvajali v ZDA in Veliki Britaniji.

Novi Twin Peaks bo "heroinska različica Davida Lyncha"

O novih epizodah v resnici ne vemo skoraj ničesar - in to z razlogom. Lynch je prepričan, da novodomno trženje, ki po drobcih spušča informacije v javnost, škodljivo. "To vse uniči. Ljudje hočejo vedeti - do trenutka, ko izvejo, potem pa jih ne briga več. Zase vem, da nočem vedeti ničesar, dokler filma sam ne vidim. Hočem čisto, neokrnjeno izkušnjo; hočem vstopiti v nek svet in pustiti, da se zgodi."

Si je pa zato upal komentirati David Nevins, izvršni producent kabelske televizije Showtime, ki je serijo vrnila od mrtvih. Novi Twin Peaks je "čista, heroinska različica Davida Lyncha," obljublja. Režiser na to odgovarja: "Ne vem, zakaj to pravi, ampak v redu, saj je heroin zadnje čase zelo priljubljen."

Izvirni Twin Peaks je med letoma 1990 in 1991 vrtela TV-mreža ABC, ki pa je po drugi sezoni serijo ukinila. Čeprav je bila prva sezona izjemno uspešna in hvaljena, pa so Lynchu, ki je serijo ustvaril s koscenaristom Markom Frostom, v drugi sezoni zvezali roke in ga prisilili, da razkrije Laurinega morilca, kar je močno zavrlo režiserjev ustvarjalni proces in druga sezona ni več dosegla ravni prve. Je pa serija do danes ohranila goreče oboževalce, ki zdaj komaj čakajo na vrnitev v skrivnostno, v meglice ovito mestece, polno bizarnih likov.

A. J.