Bryan Singer je v svoji izjavi za javnost posebej poudaril, da si "ničesar ni želel bolj kot dokončati svoj poklon Queenom", a mu studio po njegovih besedah tega ni dovolil, ker je na prvo mesto postavil sebe oziroma zdravje enega od svojih staršev. Foto: AP Freddie Mercury je bil izvajalec, ki se je poleg izjemne karizme na odru ponašal s štirioktavnim glasovnim razponom. V zasebnem življenju pa je bil Mercury bojda pravo nasprotje svoje odrske prezence: bil je sramežljiv in zadržan, še posebej v krogu ljudi, ki jih ni dobro poznal. Foto: AP

Film o skupini Queen ima novega režiserja; Bryan Singer odpuščen

7. december 2017 ob 16:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Studio Fox je vajeti biografske drame Bohemian Rhapsody predal režiserju Dexterju Fletcherju. Njegov predhodnik Bryan Singer, ki je posnel že večino potrebnega materiala, je bil odpuščen.

Prekinjeno snemanje bodo naslednji teden nadaljevali v Londonu. Dexter Fletcher je morda manj znano ime kot Bryan Singer, se je pa lani dokazal kot režiser komične drame Orel Eddie (še daljšo kariero v Hollywoodu ima kot igralec).

Studio je novega režiserja našel v pičlih dveh dneh - šele v ponedeljek so objavili vest, da Singerja odpuščajo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Natančnejših pojasnil za zdaj niso dali, znano pa je, da naj bi Singer preprosto izginil s snemanja in da je že od nekdaj znan po tovrstni nezanesljivosti. Veliko je bilo tudi trenj na snemanju; redno sta si bila v laseh z Ramijem Malekom, ki v filmu igra Freddieja Mercuryja. Malek režiserju očita "pomanjkanje profesionalizma", poroča filmska revija Variety.

Zaradi režiserjeve pogoste odsotnosti je kar nekajkrat vskočil direktor fotografije Thomas Newton Sigel, še piše Variety. Studio optimistično še ni odložil napovedanega datuma premiere: Bohemian Rhasody v kinematografe prihaja 25. decembra naslednjega leta, od poprodukcije pa ekipo ločita še približno dva tedna snemanj.

Singer nevihte očitno ne namerava prebroditi v tišini. Studio Fox je v izjavi za javnost obtožil, da mu ni dal dovolj časa, da bi se primerno posvetil zdravstveni stiski enega od svojih staršev.

Prvega decembra, ko so bili producenti prisiljeni potrditi, da je bilo snemanje "zaradi nepričakovane nedosegljivosti Bryana Singerja" prekinjeno, je na dan prišla tudi vest, da je zaradi spora z režiserjem odpoved dal tudi igralec Tom Hollander, a ga je nato studiu uspelo zvabiti nazaj.

Se pripravlja nova odmevna reportaža?

Največji dosežek v karieri 52-letnega Singerja je verjetno drama Osumljenih pet (1995), je pa med drugim režiral tudi filme Valkira, štiri dele franšize Možje X in neuspešen začetek franšize Superman se vrača. Nekateri mediji so poročali, da je čisto mogoče, da je studio režiserja odpustil "preventivno", iz strahu pred morebitnim škandalom. Prav Singer je namreč eno od tistih velikih imen Hollywooda, ki jih že leta spremljajo govorice v zvezi s spolnim nadlegovanjem in celo pedofilijo. (Dvakrat je bil v zvezi s tem tudi tarča zasebne tožbe, a nikoli ni bil spoznan za krivega).

Poleg Ramija Maleka bodo člane antologijske britanske zasedbe upodobili še Ben Hardy (kot bobnar Roger Taylor), Gwilym Lee (kot kitarist Brian May) in Joe Mazzello (kot basist John Deacon). Lucy Boynton bo pred kamero Mary Austin, Mercuryjeva dolgoletna prijateljica in zaupnica.

Freddie Mercury ni bil samo pevec z markantnim glasom, pač pa tudi avtor nekaterih največjih uspešnic skupine, kot so Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love in We Are the Champions. Prijatelji iz šolskih klopi so se v skupino zbrali leta 1970, 21 let pozneje pa jih je (začasno) razdrla Mercuryjeva prezgodnja smrt. Pevec je pri 45 letih umrl zaradi zdravstvenih zapletov, povezanih z aidsom.

A. J.