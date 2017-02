Filmi Vinka Möderndorferja na ogled v Berlinu

Projekcije bo pospremila fotografska razstava

27. februar 2017 ob 13:53

Berlin - MMC RTV SLO/STA

V kinu Babylon bodo zavrteli celovečerne igrane filme Vinka Möderndorferja Inferno, Pokrajina Št. 2 in Predmestje. Predstavljen bo tudi njegov mladinski roman, vse skupaj pa bo pospremila razstava fotografij Željka Stevanića.

Filmi Inferno (2014), Pokrajina Št. 2 (2008) in Predmestje (2004) so svetovne premiere doživeli na festivalih A kategorije, kot so Benetke in Busan, ter bili uvrščeni v programe najpomembnejših filmskih festivalov, in sicer Cannesa, Montreala, Karlovih Varov ter Edinburga. Skupaj so omenjeni filmi prejeli kar 21 mednarodnih in domačih festivalskih nagrad.

Poleg nagrad za najboljši film, režijo, scenarij, igro in drugih je bil film Pokrajina Št. 2 izbran tudi za slovenskega predstavnika za tujejezičnega oskarja. Film Predmestje pa so kritiki revije Variety uvrstili v izbor desetih najpomembnejših evropskih filmov, ki so bili predstavljeni v prestižni sekciji Variety Critics' Choice: Europe now na festivalu v Karlovih Varih

V glavnih vlogah sta v filmih nastopila igralca Renato Jenček in Marko Mandić, ob njiju pa še drugi priznani slovenski igralci, kot so Jernej Šugman, Barbara Cerar, Peter Musevski, Medea Novak, Jana Zupančič, Janez Hočevar, Silva Čušin, Silvo Božič, Janez Škof, Slavko Cerjak idr.

Za produkcijo je poskrbel Forum Ljubljana v sodelovanju s tujimi produkcijskimi hišami Delirium, Kinorama in Sektor film ter ob finančni podpori Slovenskega filmskega centra (SFC), filmskih centrov iz Srbije, Hrvaške, Makedonije in evropskega programa Media.

Avtorske ekipe sestavljajo stalni Möderndorferjevi sodelavci, in sicer direktor fotografije Dušan Joksimović, montažer Andrija Zafranović, kostumografka Alenka Korla, scenograf Dušan Milavec, oblikovalec zvoka Julij Zornik in oblikovalka maske Mojca Gorogranc.

Spremna fotografska razstava

Projekcije bo pospremilo odprtje razstave fotografij Željka Stevanića z naslovom Möderndorferjevi filmi v fotografiji, na kateri bo avtor predstavil scenske fotografije in dogajanja za kamero v vseh treh filmih. Tako razstavo kot retrospektivo so pripravili Slovenski kulturni center v Berlinu, SFC in produkcijska hiša Forum Ljubljana.

Möderndorfer bo v Berlinu v organizaciji Društva slovenskih pisateljev in društva Periskop učencem šole na Kollwitzplatzu predstavil nemški prevod mladinskega romana Kot v filmu. Roman, ki je prejel vse najpomembnejše slovenske nagrade za otroke in mladino, od modre ptice in desetnice do večernice, je prevedla Tadeja Lackner Naberžnik. Prevod je del projekta s podporo Evropske komisije, ki spodbuja prevajanje literature manjših v večje jezike.

G. K.