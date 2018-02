Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Film gre v boj za oskarje s šestimi nominacijami. Trenutno se zdi, da Daniel Day-Lewis vendarle ne bo stopil v panteon štirikratnih oskarjevcev, favorit za zlati kipec je Gary Oldman. Foto: Karantanija Cinemas V rokah manj dovršenega igralca bi bil Reynolds Woodcock lahko skoraj karikatura stereotipa modnega oblikovalca: muhast, pedanten ustvarjalni genij, ki mu je treba ugoditi tudi pri najmanjših muhah, obenem pa je še vedno bolestno navezan na svojo pokojno mamo. Foto: Karantanija Cinemas Woodcockova teatralnost poskrbi za (njemu najbrž povsem nedoumljivo) komedijo. "Mar si bila poslana sem, da mi uničiš življenje?" "Če boš sitnarila, bom kar na kraju samem umrl." ... Foto: Karantanija Cinemas Daniel Day-Lewis in Lesley Manville sta menda šest mesecev pred začetkom snemanja začela gojiti tesno prijateljstvo, da bi se ta vez čutila tudi v filmu. Vicky Krieps, nasprotno, Day-Lewisa ni srečala vse do prvega dne pred kamero. Foto: Karantanija Cinemas

Filmska recenzija: Fantomska nit

Eden izmed nominirancev za najboljši film na oskarjih

22. februar 2018 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naj vas ne preslepi to, da je Daniel Day-Lewis v Fantomski niti videti kot starejša različica Newlanda Archerja, nežnega džentelmena, ki je v Času nedolžnosti koprnel za nedosegljivo ljubeznijo. Paul Thomas Anderson nas na večerjo zvabi z obetom klasične kostumske drame, nato pa za glavni obrok ponudi poslastico zatiranega poželenja in perverzne romance.

Zanimiva avtorska odločitev je dramo o "bitki med spoloma" postaviti v petdeseta leta prejšnjega stoletja, globoko seksistično obdobje tradicionalnih vlog spolov. Temu dodajmo še milje modnega sveta, ki je tradicionalno neizprosen do svojih muz - te po navadi prežveči in izpljuni, ko prerastejo okvire rosne mladosti. K sreči Paul Thomas Anderson vidi onkraj enoznačnih definicij tradicionalne "moškosti" in "ženstvenosti" in pripravi bojišče za spopad strahospoštovanja vrednih nasprotnikov; v ponos bi bila celo Choderlos de Laclosu.

Čeprav ime "Reynolds Woodcock" zveni, kot da je revež statist v nizkoproračunski parodiji Petdesetih odtenkov sive (boljšega pornografskega imena v mainstream filmu nismo imeli že od Dirka Digglerja), je zelo lahko razumeti, zakaj si ga je Daniel Day-Lewis izbral za svojo poslednjo vlogo na filmskem platnu. (Še vedno sicer obstaja upanje, da odločitev za upokojitev ni bila dokončna: če je enkrat lahko izginil v Italijo in se vrgel v čevljarstvo, pa se potem vseeno spet vrnil k filmu, je vse mogoče.)

Kakor koli že, Daniel Day-Lewis ne potrebuje rekvizitov, protetike ali afektiranega naglasa, da bi se popolnoma prelevil v drugo osebnost. (Da, to je opazka na račun Garyja Oldmana v Najtemnejši uri.) Reynolds Woodcock je na prvi pogled veliko manj vpadljiv lik kot kak Bill Mesar ali Daniel Plainview, a upam si trditi, da se nam bo na enak način globoko zasidral v kolektivno zavest. Vloga je morda manj teatralna, a nič manj sistematično poglobljena in ponotranjena.

Reynolds Woodcock je natančen, a avtokratski umetnik, ki ima popoln nadzor nad seboj in svojo okolico, vrhunski mojster svoje obrti - visoke mode. Po naročilu izdeluje unikatne kose za petične stranke: v njegov atelje plašno vstopajo filmske zvezdnice, aristokratinje in celo princese, ki potrebujejo obleke, ki jim bodo "dale pogum" ali jih svetu predstavile svetu v zaželeni luči. Kot tradicionalist je zgrožen nad novodobnim konceptom "šika" in na prvem zmenku spremljevalki z ustnic obriše šminko, da bi "videl, s kom se pogovarja". Dom si deli s sestro Cyril in vrsto mladih lepotic, ki jih da neceremonialno odsloviti, ko se jih naveliča ali če pri zajtrku preglasno žvenketajo s porcelanom. Reynolds Woodcock je torej estet, genij - in absolutno nevzdržna oseba. Day-Lewis ga upodobi brez karikature ali obsodbe, kot da bi bilo samoumevno, da genialnost na enem področju preprosto terja hudo okrnjenost na drugem. Fantomska nit je tudi sad vsestranskega umetniškega izgorevanja Paula Thomasa Andersona, ki je film režiral, zanj napisal scenarij in ga posnel (čeprav uradno ni naveden kot direktor fotografije). V kombinaciji z natančno montažo (Dylan Tichenor) je nastal čudovito tempiran, subtilen, vizualno razkošen film, v katerem bi lahko užival tudi nekdo, ki ne bi slišal niti ene besede dialoga. Scenografija in kostumografija imata ogromno vlogo, prav tako kot orkestralna glasbena podlaga radioheadovca Johnnyja Greenwooda.

Lesley Manville je ostra kot britev v vlogi Woodcockove sestre in zaupnice Cyril, edine ženske, ki je bila mojstru kdaj zares blizu; v isti sapi je njegova mama, varuška, računovodkinja in nadomestna žena. (Manvillova je bila po krivici spregledana v naboru oskarjevskih nominirank.) Novinka Vicky Krieps je prav tako suverena kot Alma, na prvi pogled preprosto kmečko dekle, v resnici pa pametna ženska, ki točno ve, kaj od Woodcocka hoče - in je pripravljena iti zelo daleč, da to tudi dobi. Preostala igralska zasedba še zdaleč ne izgine v Day-Lewisovi senci. Velika romanca med protagonistoma je veliko bolj krepostna in zadržana, kot morda pričakujete (spolnost je, kot v starih časih, samo nakazana z diskretno zaprtimi vrati). Odnos med protagonistoma prekipeva od strasti, hrepenenja, odpora in prezira, a spolnost je tu drugotnega pomena. Valuta, s katero v resnici trgujeta Reynolds in Alma, ni ljubezen ali nežnost, pač pa nadvlada in nadzor. Nedolžna, naivna Alma je sprva videti kot nepopisan list, kot Eliza Doolittle, ki jo bo Pigmalion lahko preoblikoval v svojo mojstrovino. Končna nagrada zgodbe je počasno razkritje, da je dekle v enaki meri trmasto in spletkarsko, kot je njen ljubimec krut in neizprosen. Ljubezen v jedru Fantomske niti je kompleksna in nekonvencionalna, tako kot je nekonvencionalen fetiš, ki ljubimca dokončno poveže. Obenem je to odnos, ki bo pri marsikom zbudil vsaj rahlo nelagodje: kdo je moški, ki ne zmore interakcije z žensko, v kateri ne bi bilo vsaj drobca poniževanja? Kdo je ženska, ki strateško eksploatira šibkost, da bi lahko igrala vlogo matere in bolniške sestre?

Film gotovo ne bo všeč vsem (kar je za Andersonove celovečerce že skoraj pravilo), a težko je zanikati hipnotično privlačnost zadržane elegance, ki se pred nami razvija kot ... fantomska nit.

Ocena: +4; piše Ana Jurc

Ana Jurc