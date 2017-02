Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Seznam priznanj, ki jih je pobral film Nepasteriziranih, je dolg, bil je tudi palestinski kandidat za tujejezičnega oskarja, a se med 'velikih pet' ni uspel uvrstiti. Foto: Kino Šiška Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nepasteriziranih 18: izraelska vojska na lovu za čredo palestinskih krav

Zgodba je predstavljena iz zornega kota krav

20. februar 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Kinu Šiška bo drevi slovenska premiera animiranega dokumentarnega filma Nepasteriziranih 18, palestinskega kandidata za tujejezičnega oskarja.

Prva palestinska intifada je kljub tragičnim zgodbam v sebi skrivala tudi zabavno zgodbo, ki sta jo ustvarjalca Amer Šhomali, palestinski vizualni umetnik in režiser, ter kanadski snemalec Paul Cowan strnila v animirani dokumentarni film Nepasteriziranih 18 (v angleščini The Wanted 18). Zgodba o najmočnejši vojski na Bližnjem vzhodu, ki je lovila čredo palestinskih krav, je poleg bogatega seznama nagrad lani postala tudi palestinski kandidat za tujejezičnega oskarja, a nato ni bila nominirana za zlati kipec.

Šomali in Cowan sta se osredotočila na pripoved o mali mlečni kmetiji, ki so jo palestinski aktivisti ustanovili po pozivu voditeljev k bojkotiranju izraelskih (mlečnih) izdelkov. Pred oboroženimi izraelskimi silami je skrila čredo 18 glav živine, označenih kot "grožnjo nacionalni varnosti". Glavnega mlekarja so na izobraževanje poslali celo v ZDA, kjer je pridobil znanje iz oskrbe in molže. Kmetija je s svojim intifadnim mlekom postala uspešnica in izraelska vojska je ukazala njeno zaprtje ter razglasila krave za pravo grožnjo nacionalni varnosti. Aktivisti se niso vdali, krave so skrili po jamah in nadaljevali pridelavo palestinskega mleka.

Zgodba o čredi živine je predstavljena skozi oči štirih krav, ustvarjalci pa so film snemali skoraj pet let. Poleg animacij so v film vključili tudi arhivske posnetke ter intervjuje z nekaterimi člani skupnosti in dvema predstavnikoma izraelske vlade.

A. K.