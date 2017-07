Komedija Pr'Hostar postala najbolj gledan slovenski film

Film, ki je izšel iz YouTuba

17. julij 2017 ob 12:53,

Karte na vrhu lestvice najbolj gledanih slovenskih filmov po osamosvojitvi so se premešale: komedija Pr'Hostar je z 209.859 gledalci prekosila Gremo mi po svoje.

Taborniško mladinsko komedijo si je ogledalo 208.646 ljudi, tretje mesto na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov od leta 1991 pa zaseda Petelinji zajtrk s 183.093 gledalci.

Pod senzacijo Pr'Hostar, kot so film označili kmalu po tem, ko je prišel na redne sporede, se podpisuje režiser Luka Marčetič, scenarij zanj sta napisala Goran Hrvaćanin in Dejan Krupić, ki sta odigrala tudi glavni vlogi.

Rekord za rekordom

Film je že od začetka predvajanja podiral rekorde. Prvo zlato rolo za 25.000 gledalcev je prejel že prvi konec tedna predvajanja, drugo po prvem tednu, tretjo v enajstih dneh, sledile so velike zlate role, v slabih treh mesecih je postal najbolj gledan film leta 2016. Ustvarjalci so prejeli tudi medijsko nagrado žaromet za filmsko zgodbo leta in na koncu še dve zlati roli za 150.000 in 200.000 gledalcev.

Spletna serija Pr'Hostar je pred štirimi leti postala pravi slovenski fenomen z YouTuba. Ustvarjalna ekipa, ki jo je širša javnost spoznala v skečih, kot so Car, Krastać in Carice, je posnela prigode gorenjskih gaunarjev s sočnim besediščem in zabavnimi liki. Medtem ko so videi imeli polmilijonske in celo milijonske oglede, so ustvarjalci pripravljali svoj prvi celovečerni film.

Komedija gledalca popelje na idilično gorenjsko podeželje v majhen hotel Pr'Hostar, ki posluje razmeroma slabo. Za njegovo klavrno stanje je v veliki meri odgovoren stiskaški in pogoltni direktor, delež krivde pa neizpodbitno nosi tudi svojeglavo osebje.

