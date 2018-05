Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ostanke predmestja antične Emone so arheologi našli med izkopavanji, ki potekajo ob širjenju odrskega dela Križank. Foto: Tilen Kozamernik Med bolj zanimivimi drobnimi najdbami je srebrn prstan z gemo. Foto: Tilen Kozamernik Dodaj v

Med obnovo Križank odkrili ostanke predmestja Emone

Pomembno odkritje tudi "emonska obvoznica"

23. maj 2018 ob 18:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arheologe je med izkopavanji, ki spremljajo obnovo Poletnega gledališča Križanke, presenetilo odkritje, ki ga niso pričakovali. Našli so ostanke obrambnih jarkov, ki ju zaradi bližine Ljubljanice niso pričakovali.

Ob izkopavanjih, ki potekajo pri širjenju odrskega dela, so v sklopu ostankov pristaniškega predmestja našli tudi cesto.

Obrambna jarka, ki sta predstavljala drugo vodno oviro na razmeroma majhnem prostoru, so v obrambne namene uporabljali le na začetku 1. stoletja oziroma na začetku razvoja Emone, razlaga Martin Horvat iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML). Enega so pozneje zasuli, drugi pa je imel drenažno funkcijo, saj je na tem območju veliko podtalnice. Ko je bilo to območje do brega Ljubljanice, kjer je bilo pristanišče, popolnoma poseljeno, obrambna jarka nista bila več smiselna.

Ob cesti pripravljali gradbeni material za Emono

Drugo pomembno odkritje je razmeroma dobro ohranjena makadamska cesta, ki jo je Horvat označil kot "emonsko obvoznico", saj je iz zahodne smeri speljala promet okoli samega mesta. Ob cesti so našli vrsto kamnitih odbitkov, ki so po Horvatovih besedah očitno posledica klesarskih del. Odkleski kažejo na to, da so tu pripravljali gradbeni material oziroma kamenje za gradnjo v sami Emoni, še pojasnjuje.

Od amfor do nakita

Med izkopavanji so našli tudi več zanimivih predmetov iz obdobja rimske Emone – fibul, amfor in pa čudovit srebrn prstan z gemo. Izkopavanja bodo predvidoma končana v dveh ali treh dneh, predmete bodo shranili v Mestnem muzeju Ljubljana, vse ostalo pa so dokumentirali.

Rekonstrukcijo in nadgradnjo avditorija so v Križankah začeli zaradi snežne ujme, ki je aprila 2016 poškodovala pomično streho. Postavili bodo novo streho, prenovo pa so izkoristili tudi za posodobitev avditorija. Pri Festivalu Ljubljana pravijo, da bodo gradbeno-obrtniška dela predvidoma zaključena do 15. julija, dogodke Festivala Ljubljana, ki so bili do takrat načrtovani v avditoriju, pa bodo prestavili na nadomestne lokacije.

M. K.