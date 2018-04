Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Predstava je pomemben korak v smeri socializacije otrok s posebnimi potrebami. Pomembno je, da otroci dobijo občutek, da se lahko kot enakovredni člani vključijo v družbo, je pojasnila ravnateljica Milojka Sevšek. Foto: Hram kulture Arnolda Tovornika Naši učenci in učitelji ponovno stojijo pred vami z muzikalom, ki vam bo pokazal bistvo našega ustvarjanja in življenja. Tisto, kar ne vidimo z očmi, ampak s srcem. Ljubezen do igre, plesa, glasbe ter sposobnost naših učiteljev najti najbolj sijočo zvezdo talenta v vsakem izmed nastopajočih, vas bodo vodili skozi zgodbo, ki je v vsej svoji veličini prišla iz globin naših ustvarjalcev kot njihovo avtorsko delo. O bistvu ustvarjanja Sorodne novice Poklon Milošu Formanu: na malih zaslonih nocoj muzikal Lasje Mlada grla zapela na Pesmi mladih Dodaj v

"Muzikal pokaže bistvo življenja, tisto kar ne vidimo z očmi, ampak s srcem"

Osnovnošolci s posebnimi potrebami iz Maribora pripravili muzikal Dekle

22. april 2018 ob 14:24

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Učenci Osnovne šole Gustava Šiliha iz Maribora, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, so pripravili muzikal z naslovom Dekle, ki je ljubilo zvezdo. Premiera bo v torek v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.

Predstava je njihov že drugi takšen projekt z osebami s posebnimi potrebami, ki tako na odru predstavljajo svoje dramske, glasbene in plesne sposobnosti. "Naši učenci in učitelji ponovno stojijo pred vami z muzikalom, ki vam bo pokazal bistvo našega ustvarjanja in življenja. Tisto, kar ne vidimo z očmi, ampak s srcem. Ljubezen do igre, plesa, glasbe ter sposobnost naših učiteljev najti najbolj sijočo zvezdo talenta v vsakem izmed nastopajočih, vas bodo vodili skozi zgodbo, ki je v vsej svoji veličini prišla iz globin naših ustvarjalcev kot njihovo avtorsko delo," je na novinarski konferenci v Selnici ob Dravi pojasnilaravnateljica OŠ Gustava Šiliha Milojka Sevšek.

Predstava je pomemben korak v smeri socializacije otrok s posebnimi potrebami. "Ves čas si prizadevamo, da bi se naši otroci čim bolj enakovredno vključevali v okolje in da poiščemo njihova močna področja. Večina otrok, ki pridejo k nam, ima od prej veliko negativnih izkušenj, predvsem s tem da so bili neuspešni, zato je takšna stvar, kot je ta muzikal, enkratna priložnost za njihovo samopotrjevanje, samospoštovanje, da dobijo občutek, da se lahko kot enakovredni člani vključijo v družbo," je pojasnila.

Po njenih besedah je pomembno tudi to, da v projektu ne sodelujejo le specialni pedagogi, ampak da imajo tudi njihovi učenci možnost sodelovanja z drugimi strokovnjaki, na primer na uprizoritvenem področju.

Dramska, plesna in glasbena sekcija

Od septembra lani do januarja letos so z učenci izvajali ločene vaje dvakrat tedensko, in sicer ločeno za področje dramske, plesne in glasbene sekcije. Od januarja naprej pa so potekale skupne vaje enkrat tedensko ter po potrebi še ločeno. V celoti to pomeni približno 105 ur vaj.

Dirigent in avtor glasbe v predstavi Manč Kovačič je najbolj vesel, da so uspeli v projekt vključiti celotno šolo. "Večino stvari smo izdelali sami. Tudi prilagoditve inštrumentov so naše delo. Najtežja naloga je bila napisati glasbo, ki jo lahko izvajajo takšni otroci in da zveni," je povedal.

V nadaljevanju bo premieri sledila še izdaja slikanice in knjige za predšolske in osnovnošolske otroke. Pri tem so se povezali s strokovnjaki mariborske pedagoške in filozofske fakultete. Kot so sporočili, so se odločili za izdajo dramskega dela, ki bo zapisano v obliki scenarija in opremljeno s fotografijami, ki bodo dokumentirale potek nastajanja muzikala, ter likovnim poustvarjanjem učencev šole. Ta knjižna oblika bo predvidoma izšla v začetku novega šolskega leta. Za mlajše otroke bodo pripravili slikanico.

G. K.