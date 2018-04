Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cilj zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi je zagotoviti enakomeren razvoj na področju kulture. Država bi na podlagi uvedbe tega predloga zakona v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi v državnih proračunih zagotovila dodatnih 112,6 milijona za obdobje 2020-2026. Foto: EPA Predsednica NSK Uršula Cetinski. Poleg nje so člani še so še Andrej Gaspari, Andreja Rihter, Tone Partljič, Uroš Lajovic, Jadranka Plut in Silvan Omerzu. Foto: BoBo Sorodne novice Kulturni evro v nadaljnjo obravnavo DZ-ja Dodaj v

NSK poslance poziva k sprejetju zakona o t. i. kulturnem evru: SD, DeSUS in najverjetneje tudi NSi napovedali obstrukcijo seje

Na zahtevo SMC in Levice na izredno sejo

23. april 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V luči napovedi obstrukcije torkove izredne seje DZ so člani Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) poslance pozvali k sprejetju Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi. Predlog t. i. zakona o kulturnem evru je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Draganom Matićem (SMC).



DZ naj bi v torek na zahtevo SMC in Levice na izredni seji odločal o 14 zakonskih predlogih in enem predlogu avtentične razlage zakona. Za zdaj še ni jasno, ali mu bo sejo sploh uspelo izpeljati. Vse kaže, da bodo sejo obstruirale štiri poslanske skupine. Da jih na sejo zagotovo ne bo, napovedujejo v SD in DeSUS. Kot pravijo, jo bodo najverjetneje obstruirali tudi v NSi, medtem ko v SDS svoje odločitve še niso želeli razkriti.

NSK so v pozivu zapisali, da Slovenci že vrsto let zanemarjamo slovensko kulturno dediščino, nenadomestljive zaklade, ki smo jih kot pričevalce naše preteklosti v dar in hrambo in skrb prejeli od svojih prednikov, kar je popolnoma nedopustno. "Naša dolžnost je, da vse, kar nam je bilo zaupanega, predamo prihodnjim rodovom, ne pa, da uničujemo, česar ne bo več mogoče nadomestiti," so poudarili.

"Zamisli o nujnih novogradnjah so izpuhtele"

Pravijo, da se razliko od večine evropskih narodov na področju novih zgradb za kulturo v času po osamosvojitvi ne moremo z ničemer posebej postaviti, pri čemer izpostavljajo, da so zamisli o nujnih novogradnjah, denimo Prirodoslovni muzej v Ljubljani ali NUK II, izpuhtele celo iz resolucij o kulturi, v katerih so desetletja živele vsaj kot ideja. Zanemarjanje cele vrste kulturnih ustanov oziroma njihovih poslopij pa po njihovem prepričanju ni več lepotni, ampak zaskrbljujoč varnostni problem.

Pozvali, naj v torek sprejmejo zakon

Poslance so zato pozvali, naj v torek sprejmejo zakon, "ki sicer ne bo čarobno razrešil zaskrbljujočega stanja, bo pa končno omogočil začetek dolgo pričakovane prenove ljubljanske Drame in začetek številnih drugih ukrepov na področju varovanja kulturne dediščine, na področju nujnega vzdrževanja kulturnih poslopij in varovanja slovenskega jezika".

Člani NSK, ki mu predseduje Uršula Cetinski, so še Andrej Gaspari, Andreja Rihter, Tone Partljič, Uroš Lajovic, Jadranka Plut in Silvan Omerzu.

Cilj zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi je zagotoviti enakomeren razvoj na področju kulture. Država bi na podlagi uvedbe tega predloga zakona v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi v državnih proračunih zagotovila dodatnih 112,6 milijona za obdobje 2020-2026.

