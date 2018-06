Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Razstava v Cankarjevem domu pisateljevo delo umešča v evropski kontekst. Foto: Cankarjev dom V Mestnem muzeju Ljubljana sledijo Cankarjevi življenjski poti in predstavljajo okoliščine, v katerih je deloval eden največjih slovenskih literatov. Foto: MGML Razstavi bosta odprli do konca februarja prihodnje leto. Foto: Cankarjev dom Leto 2018 je leto Ivana Cankarja, ko zaznamujemo stoto obletnico smrti tega literata z izjemno bogatim opusom. Foto: Andrej Peunik Sorodne novice Velikopotezni razstavni projekt je vrhunec Cankarjevega leta Dodaj v

O Cankarju na dveh razstaviščih hkrati: vrhunec pisatelju posvečenega leta

Ivan Cankar v evropskem kontekstu in sprehod po njegovi poti

18. junij 2018 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z odprtjem dveh velikih razstav, ki vsaka na svoj način osvetljujeta življenje in delo Ivana Cankarja, se v Ljubljani nocoj začenja eden od vrhuncev leta, posvečenega stoletnici smrti tega velikega slovenskega literata. V Cankarjevem domu bodo pokazali, v delu katerih svetovnih književnikov se je Cankar oplajal, in pa izvirno misel, ki jo je ob tem sam podal, v Mestnem muzeju Ljubljana pa se bodo sprehodili skozi osem ključnih postaj njegove življenjske poti.

Razstavo Cankar in Evropa – Med Shakespearom in Kafko bo v Cankarjevem domu ob 19.30 odprl predsednik republike Borut Pahor, razstavo Ivan Cankar pa ob 21.00 ljubljanski župan Zoran Janković.

V Cankarjevem domu želijo Cankarjevo delo umestiti v evropski kontekst. Avtor razstave Janko Kos se je pri zasnovi osredotočil na evropska izhodišča in spodbude, ki jih je Cankar črpal iz del velikih evropskih mislecev, ter raziskoval izvirnost, ki jo premorejo Cankarjeva dela v primerjavi s sočasno evropsko literaturo. "Predstavljamo vse tiste evropske mislece in literate, ki so vplivali nanj, hkrati pa njegova dela, kot sta komedija Za narodov blagor ali zbirka črtic Podobe iz sanj, vzporejamo in primerjamo z nekaterimi evropskimi literarnimi deli, ki so izšla v približno enakem obdobju," pravi.

Cankar in evropski pisci

Med pisatelji, ki so vplivali na Cankarveo delo, najdemo literarne velikane; to so bili William Shakespeare, Miguel de Cervantes, ruski realisti, med katerimi so Nikolaj Gogolj, Lev Tolstoj in Fjodor Dostojevski, naturalisti poznega 19. stoletja, kot sta Henrik Ibsen in Emile Zola, ter dekandenti in simbolisti, kot sta Jens Peter Jacobsen in Maurice Maeterlinck. Navezavo na Shakespeara lahko po Kosovih navedbah najdemo v Kralju na Betajnovi in v Pohujšanju v dolini šentflorjanski, povezavo s Cervantesom zlasti v drami Hlapci, Dostojevski pa je imel velik vpliv na Cankarjevo etiko.

Razstava vzporeja šestnajst Cankarjevih besedil z deli, ki jih podpisujejo priznani avtorji, kot so Thomas Mann, Hermann Hesse, James Joyce in Franz Kafka. Del razstave, ki sta jo oblikovala Silvan Omerzu in Katarina Štok Pretnar, obsega tudi predstavitev 15 Cankarjevih interpretov. To po Kosovih besedah prinaša prerez slovenskega odnosa do Cankarja, tudi s političnega, ideološkega in estetskega vidika.

Razstava v Mestnem muzeju Ljubljana medtem sledi Cankarjevi življenjski poti in opredeljuje okoliščine, v katerih je ta literat z izjemno bogatim opusom živel in ustvarjal. Razstava se spogleduje s formo stripa, predstavlja pa besedila iz Cankarjevih del in muzejske predmete. Avtor razstave je Blaž Vurnik, oblikoval pa jo je Novi kolektivizem.

Zamišljena je kot neke vrste strip, ki popelje po osmih postajah Cankarjeve življenjske poti. Začetek predstavlja Vrhnika, kjer se je pisatelj rodil in po Vurnikovih besedah "vpadel v ključni zgodovinski čas velike gospodarske krize v habsburški monarhiji, ki je zaznamovala celo njegovo življenje", njegovo razmišljanje o revščini, pravici in krivici, o čemer je pisal v svojih delih. Vračajo se tudi v Cankarjevo otroštvo, ko je hrepenel po Ljubljani in se navduševal nad Dunajem. Predstavljeno je njegovo politično udejstvovanje in odnos do časa in prostora.

Razstavi bosta odprti do 28. februarja prihodnje leto.

M. K.