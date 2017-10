O partizanih, ki so se zdravili v zavetju gozda

Prav na 13. oktober leta 1943 je uprava Slovenske centralne vojne partizanske bolnice opozorila postojanke, da se pripravlja nemška ofenziva. Šest tednov po kapitulaciji Italije se je namreč začela velika nemška ofenziva, ki je zajela tudi Kočevski rog. Vsi oddelki vzhodnega sektorja so morali evakuirati ranjence na postojanko Škrilj. Do konca ofenzive so bile postojanke prepuščene same sebi in povsem neseznanjene z dogajanji, šele ko je sovražnik zapustil Kočevski rog, so dobile sporočilo, da lahko nadaljujejo delo. Foto: Wikipedia