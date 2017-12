Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Osrednji predmet razstave Sanje kraljev je 2.000 let stara pogrebna obleka iz žada in zlata, ki vsebuje kar štiri tisoč žadovih koščkov, ki so skupaj sešiti z zlato žico. Foto: Reuters Kitajske grobnice so varovali glineni vojaki. Foto: Reuters Žad ima na Kitajskem prav poseben pomen in gre za enega najdragocenejših materialov, ki je v uporabi že od neolitika, povezujejo pa ga z duhovno komponento posmrtnega življenja. Foto: Reuters Sorodne novice Kako se je Klimt spogledoval z antiko? Presenetljiva najdba rimskih novcev daleč stran od antičnega imperija Dodaj v

Pogrebna obleka iz žada in zlata: "Sanje o večnem življenju"

Razstava v muzeju umetnosti Nelson-Atkins v Kansas Cityju

16. december 2017 ob 18:34

Kansas City - MMC RTV SLO

V antični Kitajski so trdno verjeli v takšno različico življenja po smrti, da so grobnice opremili kot razkošne posmrtne arene, v katere so celo dodali varnostne sile v obliki glinastih vojakov, ki naj varujejo pokojnika.

Razstava Sanje kraljev: Žadova obleka za večnost (Dreams of the Kings: A Jade Suit for Eternety), ki so jo odprli 16. decembra v Nelson-Atkinsonovem muzeju umetnosti v Kansas Cityju, omogoča čudovit vpogled v antične kitajske pogrebne običaje. Eksponate za razstavo je omogočilo neverjetno odkritje skoraj 100 grobnic, ki so jih odkopali od sredine 20. stoletja do danes v severni kitajski provinci Jiangsu, je poročal spletni Artdaily.

"Človeške sanje o večnem življenju po smrti so skozi zgodovino vseprisotne," je pojasnil Julian Zugazagoitia direktor muzeja Nelson-Atkins. "Najbolj fina do danes najdena žadova pogrebna obleka na tej razstavi skupaj z drugimi pogrebnimi predmeti omogoča uvid v sanje elegantnih kitajskih kraljev pokrajine Šu," je dodal.

Osrednji predmet Sanj kraljev je 2.000 let stara pogrebna obleka iz žada in zlata, ki vsebuje kar štiri tisoč žadovih koščkov, ki so skupaj sešiti z zlato žico. Gre za najveličastnejši in najbolje ohranjen primerek, kar so jih kadar koli našli. Žad ima na Kitajskem prav poseben pomen in gre za enega najdragocenejših materialov, ki je v uporabi že od neolitika, povezujejo pa ga z duhovno komponento posmrtnega življenja. Med vladavino dinastije Han (206 pr. n. št.–220 n. št.) pa so prvič žad uporabili tako, da so popolnoma prekrili človeško truplo.

Magnet za roparje grobnic in prepoved

Žadove pogrebne obleke so bile ekstremno drage in so privabljale številne roparje grobnic, zato je eden poznih vladarjev dinastije Han žadove pogrebne obleke enostavno prepovedal. V mlajših obdobjih kitajske zgodovine tako pogrebnih oblek ne najdemo več.

Leta 201 pr. n. št. je prvi cesar dinastije Han svojega mlajšega brata postavil za kralja kraljestva Šu, ki leži nekje na pol poti med Pekingom in Šanghajem. Vladajoča elita v kraljestvu je živela izjemno razkošno in kar 12 generacij kraljev je bilo pokopanih v monumentalnih grobnicah, izklesanih v kamnito hribovje. Prav izkopavanje teh grobnic, ki so ostale roparjem grobov skrite oz. težko dostopne, je odkrilo neverjetno število ohranjenih predmetov, med njimi tudi omenjeno vrhunsko ohranjeno žadovo pogrebno obleko.

"Fantastična žadova obleka, ki je prvič na ogled v ZDA, demonstrira, zakaj je žad najdragocenejši material, ki ga premore Kitajska," je dejal Colin Mackenzie, kurator za vzhodnoazijsko umetnost. "Obiskovalci bodo osupli ob dramatičnem ambientu in rokodelski spretnosti antičnih mojstrov," je dodal.

Slovesnosti, vojna in večnost

Razstava je razdeljena na več sekcij, in sicer na dvorne slovesnosti, praznovanje, pojedine in ples ter na ceremonialne obrede. Drugi odsek bo prikazoval vojno in oblast, zadnji pa je poimenovan z žadom v večnost.

Prvi del razstave prikazuje čudovito serijo keramičnih figuric plesalk in plesalcev ter glasbenikov, pa tudi bronast umivalnik, ki simbolizira velik pomen osebne higiene v antični Kitajski. V odseku, posvečenemu vojni, si bo mogoče ogledati popoln železen oklep kitajskega vojaka, pa tudi miniaturne različice slavnih bojevnikov terakota, žadove nožnice za meče ter zlate, srebrne in bronaste pečate vladarjev kraljestva Šu. Zadnji del razstave, posvečene žadu, pa raziskuje vlogo tega materiala v kitajski družbi, še posebej njegovo moralno in duhovno komponento, pa tudi to, kako učinkovit je pri ohranjanju trupla ob pokopu.

G. K.