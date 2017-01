Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Miguel Ferrer (1955-2017). Foto: AP Miguel Ferrer je bil eden izmed gostov na poroki svojega bratranca Georgea Cloonyja leta 2014 v Benetkah. Foto: AP Z Georgeem Cloonyjem na pogrebu svoje matere Rosemary Clooney leta 2002. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je igralec Miguel Ferrer, zvezdnik serije Preiskovalci na delu: Los Angeles

Izza bobnov v igralske vode

20. januar 2017 ob 09:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pri 61 letih je umrl Miguel Ferrer, znan po svojih vlogah v televizijskih serijah Preiskovalci na delu: Los Angeles in Nepremagljiva Jordan ter v filmih RoboCop in Iron Man 3.

Tudi Ferrerjevi starši so bili dejavni v razvedrilni sferi. Oče Jose Ferrer, sicer Portoričan, je bil prav tako igralec. Leta 1950 je prejel oskarja za vlogo v filmu Cyrano de Bergerac in tako postal prvi igralec hispanskega rodu, ki so ga nagradili s to lovoriko. Miguelova mati Rosemary Clooney – teta igralca Georgea Clooneyja – pa je bila pevka, ki je predvsem v petdesetih letih preteklega stoletja nanizala nekaj uspešnic.

Začetna glasbena kariera

Miguel Ferrer, rojen leta 1955 v Santa Monici, je kot najstarejši od petih otrok odraščal v Hollywoodu in se je sprva v najstniških letih zanimal za glasbo. Kot eden izmed več bobnarjev se je leta 1975 pojavil na albumu bobnarja zasedbe The Who Kietha Moona, naslovljenem Two Sides of the Moon. Pravzaprav je tudi v svoji prvi televizijski vlogi, ki jo je odigral v seriji Sunshine, upodobil bobnarja.

Sledilo je še več televizijskih vlog, med drugim v seriji Magnum, P. I., v kateri je nastopil kot mlada verzija lika, ki ga je igral njegov oče. Med letoma 1990 in 1991 je v seriji Twin Peaks upodobil Alberta Rosenfielda, FBI-evega forenzičnega strokovnjaka, leto pozneje ga je upodobil tudi v filmu Twin Peaks: Ogenj hodi z menoj in tudi v novi verziji serije je upodobil ta lik. Zaigral je med drugim še v filmih Zvezdne steze 3: Iskanje Spocka iz leta 1984, tri leta pozneje v filmu RoboCop in leta 1993 v drugem delu filma Napihnjenci ter leta 2000 v filmu Preprodajalci.

Pri Preiskovalcih na delu vse do zadnjih dni

V seriji Preiskovalci na delu: Los Angeles je nastopal od leta 2012 pa vse do svoje smrti. Na njegovo slovo so se že odzvali ustvarjalci serije - scenarist in producent R. Scott Gemmill je zapisal, da je serija "izgubila ljubljenega družinskega člana. Miguel je bil zelo nadarjen, z močno dramatično prisotnostjo na zaslonu, nabritim smislom za humor in ogromnim srcem."

Na Ferrerjevo smrt se je odzval tudi že njegov bratranec George Clooney, in sicer med drugim z naslednjimi besedami: "Miguel je naredil ta svet svetlejši in zabavnejši, njegovo slovo se globoko občuti v naši družini. /…/ Radi te imamo, Miguel. Vedno te bomo imeli radi."

Miguel Ferrer je umrl v četrtek za posledicami raka na grlu, star je bil 61 let. Za seboj je pustil ženo Lori ter sinova Lukasa in Rafija.

