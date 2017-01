Pr'Hostar postal drugi najbolj gledan film v samostojni Sloveniji

Osvojil tretjo veliko zlato rolo

9. januar 2017 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V enajstih tednih predvajanja je komedijo Pr'Hostar režiserja Luke Marčetića videlo že več kot 185 tisoč gledalcev. Film si je prislužil tretjo veliko zlato rolo in postal drugi najbolj gledan celovečerec.

Že vse od začetka predvajanja je prvenec, slovenska komedija gorenjskih 'gaunarjev', režiserja Luke Marčetića podiral vse rekorde, zdaj pa se je ta konec tedna zavihtel na visoko drugo mesto najbolj gledanih slovenskih filmov in tako po gledanosti prehitel Petelinji zajtrk (2007), ki je imel 183.269 gledalcev, so sporočili iz družbe Karantanija Cinemas.

Komedija Pr'Hostar si je z izjemnim rezultatom prislužila tudi tretjo veliko zlato rolo, ki jo za preseženih 175.000 gledalcev podeljujeta Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev.

"Številke so dokaz, da so ljudje lačni komedije, in film je dokaz, da smo mladi lačni izzivov," je dejal igralec, scenarist in producent Goran Hrvaćanin. "Vsem obiskovalcem kina bi se radi zahvalili za izjemno podporo in tako množičen obisk kinodvoran. Niti v najlepših sanjah nismo pomislili, da bo naš film doživel tak uspeh in postal pomemben del slovenske filmske kulture," pa je dodal igralec in izvršni producent Dejan Krupić.

Dosežki 'gorenjskih gaunarjev' v komediji Pr'Hostar:

- Največji otvoritveni vikend leta 2016: 28.160 gledalcev

-Luka Marčetić z rekordom otvoritvenega vikenda med slovenskimi režiserskimi prvenci

- Že v otvoritvenem vikendu prva zlata rola (25.000 gledalcev)

- V prvem tednu predvajanja druga zlata rola (50.000 gledalcev)

- V pičlih 11 dneh tretja zlata rola (75.000 gledalcev)

- V treh vikendih rednega predvajanja čez magično mejo 100.000 gledalcev

- Najbolj gledan film leta 2016

- V štirih vikendih velika zlata rola (125.000 gledalcev)

- V petih tednih druga velika zlata rola (150.000 gledalcev)

- V devetih tednih tretja velika zlata rola (175.000 gledalcev)

- V enajstem vikendu drugo mesto najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije

- Skupno število gledalcev: 185.031



Komedija gledalca popelje na idilično gorenjsko podeželje v majhen hotel Pr'Hostar, ki posluje razmeroma slabo. Za njegovo klavrno stanje je v veliki meri odgovoren stiskaški in pogoltni direktor, delež krivde pa neizpodbitno nosi tudi svojeglavo osebje. Ko na vrata hotela potrka tuji kupec dvomljivega slovesa, se zaposleni zbojijo za svoje službe. Odločno vzamejo stvari v svoje roke in skušajo sabotirati prodajo.

Vse se je začelo, ko je spletna serija Pr'Hostar pred štirimi leti postala pravi slovenski fenomen na YouTubu. Ustvarjalna ekipa, ki jo je širša javnost spoznala v skečih, kot so Car, Krastać in Carice, je posnela prigode gorenjskih gaunarjev s sočnim besediščem in zabavnimi liki. Medtem ko so videi imeli polmilijonske in celo milijonske oglede, pa so ustvarjalci pripravljali svoj prvi celovečerni film.

G. K.