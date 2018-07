Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sandra Oh je pravkar postala prva igralka azijskega rodu z nominacijo za najboljšo glavno vlogo v dramski seriji (Killing Eve). Foto: IMDb Dodaj v

Sandra Oh

(1971)

14. julij 2018 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lahko za hip govoriva o ženskah? Spremembe so počasne, ampak treba je vztrajati. Ne bom rekla, da je zapihal drug veter. Zdi pa se mi, da so ljudje bolj odprti. In s tem mislim ljudi, ki so na pozicijah moči, ki so večinoma belski moški. Belci zdaj poslušajo. Ne samo, da poslušajo in so odprti, ampak skušajo tudi vpeljati spremembe. Spremembo občutim, ker vidim, da zdaj lahko pritiskam: "Hej, kaj pa tole? Kaj pa tisto?" Verjemite, da sem neutrudna.

Ana Jurc