Se nigerijska princesa po 40 letih vrača domov?

Ključno delo enega najpomembnejših nigerijskih umetnikov

13. februar 2018 ob 10:17

Lagos - MMC RTV SLO, Reuters

Portret nigerijske princese, ki je bil izgubljen 40 let in nato najden v nekem londonskem stanovanju, bodo prodali na dražbi. Na njej bodo v neposrednem prenosu iz Lagosa lahko sodelovali tudi morebitni nigerijski kupci.

Portret Tutu (1974) je delo najbolj znanega nigerijskega sodobnega umetnika, Bena Enwonwuja. Leto po nastanku je bil razstavljen v Lagosu, potem pa se je za njim izgubila vsaka sled – vse do trenutka, ko se je slika pojavila v severnem Londonu. "To je bila njegova največja mojstrovina in ljudje so se ves ta čas spraševali, kje je Tutu," je pojasnil Giles Peppiatt, izvedenec za moderno in sodobno afriško umetnost pri dražbeni hiši Bonhams.

Sprava med Jorubi in Igboji

Na sliki je Adetutu Ademiluyi, vnukinja častitega vladarja iz etnične skupnostni Jorubov. Portret ima v Nigeriji tudi simbolično vrednost, saj predstavlja obdobje narodne sprave po državljanski vojni (1967–1970).

Enwonwu je bil namreč pripadnik etnične skupnosti Igbo, največje v jugovzhodni Nigeriji; hoteli so se odcepiti in ustanoviti državo Biafra, kar je pripeljalo do državljanske vojne. Jorubi so bili večinoma na drugi strani bojne črte.

Umetnik je ustvaril tri različice portreta. Drugi dve sta še vedno izgubljeni, čeprav eno od njiju na videz pozna večina Nigerijcev: v obliki plakatov že leta kroži med ljudmi. Ben Enwonwu je umrl leta 1994, njegov sin Oliver pa je danes predsednik združenja nigerijskih umetnikov.

Še vedno ni znano, kaj se je s sliko dogajalo v zadnjih desetletjih

Giles Peppiatt se spominja, kako šokiran je bil, ko so ga poklicali pregledat neko sliko v Londonu, nato pa se je izkazalo, da gre za trofejo, ki jo je v preteklosti že večkrat iskal. Njeni lastniki svoje identitete sicer nočejo javno razkriti.

Sliko Tutu bodo 28. februarja na prodaj ponudili v dražbeni hiši Bonhams, dražbo bodo v živo prenašali tudi v butičnem hotelu Wheatbaker v Lagosu, kjer se zbira petična nigerijska elita. Pričakujejo izkupiček nekje med 200 in 300 tisoč funti, morda še več, saj naj bi bil "trg z nigerijsko umetnostjo trenutno zelo močan".

Nigerijce trenutno skrbi le to, da so njihove električne povezave včasih nezanesljive, kar bi lahko oteževalo sodelovanje na dražbi. Kljub razširjeni uporabi rezervnih generatorjev so izpadi elektrike in internetne povezave v Lagosu pogosti. "Nikoli še nismo poskusili česa takega, zato bo zelo vznemirljivo," napoveduje Peppiatt. "Upamo samo, da nas računalniki ne bodo pustili na cedilu."

