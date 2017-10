Slovo Danielle Darrieux, igralke z eno najdaljših filmskih karier

Velika francoska igralka in pevka umrla pri starosti 100 let

19. oktober 2017 ob 18:48

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Nadarjenost za petje in ples ter seveda tudi lepota sta odprla številna vrata Danielle Darrieux , ki je v zgodnjih najstniških letih prvič nastopila v muzikalu, zaslovela pa je leta 1936 z vlogo v filmu Mayerling.

Danielle Darrieux, ki je 1. maja letos napolnila častitljivih 100 let, je v svoji 80 let trajajoči filmski karieri nastopila v več kot stotih filmih, med njenimi zadnjimi projekti je bilo sodelovanje pri animiranemu filmu Persepolis v režiji Vincenta Paronnauda in Marjane Satrapi izpred desetih let, v katerem je posodila glas babici glavne protagonistke.

Prihod na svet med prvo svetovno vojno

Francoska igralka se je rodila torej leta 1917 v Bordeauxu, vendar je odraščala je v Parizu, kjer se je na tamkajšnjem glasbenem konservatoriju učila igranja na čelo. Pri starosti 13 let je prvič nastopila na odrskih deskah, in sicer v muzikalu Le Bal (1931).

Zgolj štiri leta kasneje se je poročila z režiserjem in scenaristom Henrijem Decoinom, ki jo je spodbudil, naj si skuša utreti pot v Hollywood. Tako je pod okriljem Universal Studios posnela film The Rage of Paris (1938), a se je nato vrnila v Pariz.

Nastopi med drugo svetovno vojno

Med nemško okupacijo Francije je kljub vihri druge svetovne vojne še naprej nastopala, zaradi česar so jo mnogi kritizirali. Po ločitvi od Decoina se je najprej poročila z dominikanskim diplomatom Porfiriom Rubiroso, po ločitvi od njega pa je srečo našla s scenaristom Georgesom Mitsikidesom, s katerim sta bila skupaj do njegove smrti leta 1991.

Blestela je v vlogi v muzikalu Rich, Young and Pretty iz leta 1951, leto kasneje pa se je vrnila v Hollywood, kjer je nastopila v filmu 5 Fingers ob Jamesu Masonu. Njena zadnja vloga v ameriški produkciji je bila stranska - nastopila je v slovitem zgodovinskem epu Aleksander Veliki (1956), v katerem sta blestela Richard Burton in Claire Bloom.

Od Coco Chanel do ene izmed osmih žensk

Med filmi, v katerih je Danielle Darrieux igrala vidnejše vloge, so tudi The Greengage Summer (1961) in The Young Girls of Rochefort (1967) v režiji Jacquesa Demyja, s katerim je tudi sicer večkrat sodelovala. Leta 1970 je namesto zvezdnice Katharine Hepburn nastopila v broadwayskem muzikalu Coco, ki je temeljil na življenjski zgodbi Coco Chanel.

Poleg glasovne vloge v animiranem Persepolisu med njene zadnje igralske podvige sodi še vloga v leta 2002 posnetem filmu 8 žensk, ki ga je podpisal Francois Ozon.

Ko se ti Tarantino pokloni za časa življenja

Za dolgoletno filmsko kariero je cenjena francoska igralka leta 1985 prejela častnega cezarja. Quentin Tarantino, slavni filmofil in režiser, se ji je leta 2009 poklonil v filmu Neslavne barabe. Ko se junakinja Shosanna Dreyfus (upodablja jo Mélanie Laurent) pripravlja na pogrom nacistov, ji njen pomočnik reče, da je "kot Danielle Darrieux".

Po poročanju tujih medijev je Danielle Darrieux umrla v torek v francoskem mestu Bois-le-Roi.

P. G.