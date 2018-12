Sondra Locke in Clint Eastwood sta skupaj nastopila v šestih filmih. Foto: IMDb Sondra Locke v filmu Sudden Impact (1983). Foto: IMDb Igralca sta poklicni poti prvič prepletla pri filmu The Outlaw Josey Wales. Foto: IMDb Dodaj v

Umrla je Sondra Locke, igralka v več filmih Clinta Eastwooda

Leta 1969 je bila za svojo prvo filmsko vlogo nominirana za oskarja

14. december 2018 ob 19:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

V starosti 74 let je na svojem domu v Los Angelesu zaradi zastoja srca umrla ameriška igralka Sondra Locke, ki je s svojo prvo filmsko vlogo prejela nominacijo za oskarja, zatem pa nastopila v šestih filmih ob Clintu Eastwoodu, s katerim sta bila nekaj časa tudi par.

Igralka, ki se je borila s kostnim rakom in rakom na dojki, je umrla 3. novembra, ko so bili o tem obveščeni tudi pristojni organi, ni pa znano, zakaj je v javnosti novica odjeknila šele zdaj, piše Guardian.

Najbolj znan del njene kariere so predvsem filmi, ki jih je posnela z Eastwoodom, s katerim sta bila v zvezi 13 let. Njuna profesionalna pot se je začela med snemanjem vesterna The Outlaw Josey Wales leta 1976, sklenila pa se s filmom iz franšize Umazani Harry, Sudden Impact leta 1983.

Rodila se je leta 1944 kot Sandra Louise Smith, odraščala pa v Tennesseeju, kjer je nekaj časa delala na radijski postaji. Leta 1967 je slavila zmago na nacionalnem iskanju talentov in dobila vlogo ob Alanu Arkinu v filmski priredbi romana The Heart is a Lonely Hunter Carsona McCullersa iz leta 1940. Z vlogo je požela navdušenje, prav tako nominacijo za zlati globus in oskarja, vendar pa je oba kipca takrat odnesla Ruth Gordon za vlogo v filmu Rosemaryjin otrok.

Sledil je niz neizstopajočih filmskih in televizijskih vlog, dokler ni na snemanju The Outlaw Josey Wales spoznala Eastwooda, ki je film režiral in v njem tudi zaigral. V naslednjih nekaj letih je njuna kariera ubirala podobno pot. Med njunimi vidnejšimi filmi sta bila Every Which Way But Loose iz leta 1978 in nadaljevanje Any Which Way You Can iz 1980.

Sondra Locke je med drugim nastopila kot Rosemary Clooney v televizijskem biografskem portretu te pevke, leta 1986 pa posnela film Ratboy, ki je v ZDA sicer doživel polom, zato pa navdušil evropske kritike. Zvezdniški par se je razšel leta 1989 in igralka je pozneje zapisala, kako se je v hipu končala romanca in kako je Eastwood iz doma, ki naj bi ji ga podaril, vrgel vse stvari in zamenjal ključavnice.

Leta 1997 je objavila svoje spomine z naslovom The Good, the Bad and the Very Ugly: A Hollywood Journey (Dobri, slabi in zelo zlo zli: Hollywoodsko potovanje, aluzijo na znameniti vestern z Eastwoodom v eni od vlogi), v katerem je popisala tudi boj z rakom.

Leta 1967 se je poročila z igralcem Gordonom Andersonom, s katerim je uradno ostala poročena do konca, čeprav je leta 1997 za AP njun odnos opisala kot zgolj dobro prijateljstvo.

M. K.