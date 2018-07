Vrnitev Baruf iz Novega Sada z najvišjo festivalsko lovoriko v žepu

Koprodukcijska predstava štirih gledališč

10. julij 2018 ob 20:44

Novi Sad - MMC RTV SLO, STA

Še ene nagrade je deležna koprodukcijska uprizoritev štirih primorskih gledališč Barufe, saj je osvojila nagrado za najboljšo predstavo na festivalu Novi tvrđava teatar v Novem Sadu.

Kot so sporočili iz koprskega gledališča, je najvišjo festivalsko nagrado Barufam v izvedbi Gledališča Koper, Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta, Istrskega narodnega gledališča iz Pulja in SNG Nova Gorica namenila žirija v sestavi Gordana Đurđević Dimić, Valentin Vencel in Filip Markovinović.

5. festival Novi tvrđava teatar je potekala od 3. do 9. julija pod sloganom Preden roboti prevzamejo svet v Vili Stanković v Čortanovcih in v Novosadskem gledališču. Na festivalu se je po izboru selektorice in umetniške vodje Vide Ognjenović zvrstilo šest predstav iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Romunije in Slovenije.

Štiri gledališča iz treh držav

Nagrajena uprizoritev komedije Carla Goldonija v priredbi Predraga Lucića je torej povezala štiri primorska profesionalna gledališča iz treh držav. Lucić je priredbo napisal v svojem, splitskem narečju, igralska druščina pa se sporazumeva v istrskem, tako slovenskem kakor hrvaškem narečju.

Zgodba Baruf govori o živahnem ribiškem mestecu na obali avsto-ogrske Istre, kjer živi hrupna druščina ribičev, mornarjev in žensk, ki nimajo drugega kraja za pogovor razen ulice. Problematiko ribiških zdrah oziroma baruf je režiser Vito Taufer dojel kot metaforo današnjega multietničnega in multikulturnega sveta.

Izkoriščanje na rob odrinjenega ribiča

"Prikazali bomo, kako oblast izkorišča malega človeka, na rob odrinjenega ribiča, s katerim manipulira kot s kmetom na svoji politični šahovnici. Vse tukajšnje ribarije in barufe služijo politikom, ki ta predal odprejo, ko jim pride prav," je povedal režiser o predstavi, ki je premiero doživela lani na Primorskem poletnem festivalu.

V predstavi nastopajo Gojmir Lešnjak - Gojc, Marjuta Slamič, Maša Grošelj oz. Patrizia Jurinčič Finžgar, Rok Matek, Iztok Mlakar, Petra B. Blašković oz. Nataša Tič Ralijan, Elena Brumini, Nika Ivančić, Luka Cimprič, Kristijan Guček, Igor Štamulak, Andrej Zalesjak, Gorazd Žilavec, Izidor Čok in Damir Halilić Hal. Avtorja songov sta Lucić in Mlakar, kostumografijo je podpisala Barbara Stupica, scenografijo pa Voranc Kumar.

Zmagovalni pohodi po festivalih

Do danes je predstava prejela že nagrado tantadruj za gledališki dosežek, nagrado Primorskega dnevnika in grand prix Večernjega lista za najboljšo predstavo v celoti na 42. Dnevih satire Fadila Hadžića v Zagrebu. V prihodnjih dneh pa bo gostovala še na festivalih v Budvi, Splitu in Zadru.

P. G.