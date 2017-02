Zlati medved Berlinala madžarskemu filmu "za ljudi dobrega srca"

Najboljši vlogi sta po mnenju žirije ustvarila Kim Minhee (Sama na plaži zvečer) in Georg Friedrich (Svetle noči). Foto: EPA

Veliko nagrado žirije je dobil film francosko-senegalskega avtorja Alaina Gomisa, ki je ob prevzemu srebrnega medveda povedal, da film Sreča govori o tem, da smo vsi ljudje in da smo čudoviti ter se moramo imeti radi, kakršni smo. Foto: EPA

Režiserka Ildiko Enyedi je ob prevzemu nagrade povedala, da so si želeli ustvariti preprost film, ki pa ga je mogoče razumeti zgolj, če si človek dobrega srca. Foto: EPA

Festival minil v znamenju aktualnih tem

18. februar 2017 ob 21:33,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 10:44

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Zlatega medveda 67. Berlinala je prejel film O telesu in duhu (On body and Soul) madžarske režiserke Ildiko Enyedi.